Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει διατάξει τους διοικητές των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων να καταρτίσουν σχέδιο για πιθανή εισβολή στη Γροιλανδία, όμως αντιμετωπίζει αντίσταση από ανώτατα στρατιωτικά στελέχη, σύμφωνα με πληροφορίες της Mail on Sunday.

Πηγές αναφέρουν ότι οι «γεράκια» γύρω από τον Τραμπ, με επικεφαλής τον πολιτικό σύμβουλο Στίβεν Μίλερ, πιέζουν για άμεση δράση, με στόχο την κατάληψη του νησιού πριν προλάβουν να κινηθούν Ρωσία ή Κίνα. Ωστόσο, μια τέτοια κίνηση θα δημιουργούσε σοβαρή πολιτική σύγκρουση και θα μπορούσε να απειλήσει τη σταθερότητα του ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ζητήσει από τη Διοίκηση Κοινών Ειδικών Επιχειρήσεων (JSOC) να ετοιμάσει σχέδιο εισβολής, αλλά το Γενικό Επιτελείο αντιτίθεται, επισημαίνοντας ότι θα ήταν παράνομο και χωρίς στήριξη του Κογκρέσου.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι έχουν γίνει ασκήσεις προσομοίωσης ενός «σεναρίου κλιμάκωσης», στο οποίο ο Τραμπ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ ή πολιτικό εκβιασμό για να διακόψει τους δεσμούς της Γροιλανδίας με τη Δανία.

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο ότι «θα κάνουμε κάτι για τη Γροιλανδία, είτε τους αρέσει είτε όχι», υποστηρίζοντας ότι, αν δεν το κάνουν οι ΗΠΑ, η Ρωσία ή η Κίνα θα καταλάβουν το νησί. «Δεν πρόκειται να έχουμε γείτονα τη Ρωσία ή την Κίνα», τόνισε.

Σύμφωνα με τη Telegraph, η Ντάουνινγκ Στριτ βρίσκεται σε συνομιλίες με ευρωπαϊκούς συμμάχους για πιθανή ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Γροιλανδία, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια της Αρκτικής.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν προειδοποίησε ότι μια αμερικανική στρατιωτική ενέργεια κατά της Γροιλανδίας ή άλλου μέλους του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να διαλύσει τη Συμμαχία και να θέσει σε κίνδυνο τη μεταπολεμική δομή ασφαλείας.

Τα γροιλανδικά κόμματα επανέλαβαν σε κοινή τους ανακοίνωση ότι «δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί», προσθέτοντας ότι το μέλλον της χώρας πρέπει να αποφασίζεται από τον ίδιο τον γροιλανδικό λαό και κάλεσαν τις ΗΠΑ να σταματήσουν να περιφρονούν τη χώρα τους.