Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει ξανά τη βούλησή του να «αποκτήσει» τη Γροιλανδία, είτε με αγορά είτε με άλλες επιλογές, παρότι Δανία και Γροιλανδία ξεκαθαρίζουν ότι το νησί δεν πωλείται.

Η Ουάσιγκτον θεωρεί τη Γροιλανδία εθνική ασφάλεια και γεωστρατηγική προτεραιότητα, κυρίως λόγω της θέσης της στον Αρκτικό Κύκλο και των πλουσίων φυσικών πόρων της

Η Γροιλανδία, το μεγαλύτερο νησί του κόσμου, διαθέτει πλούσιο υπέδαφος με φυσικούς πόρους όπως λίθιο, σπάνιες γαίες (REEs) και σημαντικά αποθέματα υδρογονανθράκων, όπως πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Σύμφωνα με πρόσφατη αξιολόγηση, η χώρα αναδεικνύεται σε πιθανό κομβικό παράγοντα για την ανάπτυξη της πράσινης τεχνολογίας.

Ο πλούτος των φυσικών πόρων

Τα κοιτάσματα σπάνιων γαιών της Γροιλανδίας, που βρίσκονται κάτω από τον παγετώδη μανδύα της, συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα παγκοσμίως. Οι πόροι αυτοί είναι απαραίτητοι για την παραγωγή μπαταριών και ηλεκτρικών εξαρτημάτων, κρίσιμων για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.

Η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία εκτιμά ότι η βορειοανατολική Γροιλανδία διαθέτει περίπου 31 δισεκατομμύρια βαρέλια υδρογονανθράκων, ποσότητα συγκρίσιμη με τα συνολικά αποδεδειγμένα αποθέματα αργού πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Γεωλογική σημασία

Η μοναδική γεωλογική ιστορία του νησιού εκτείνεται σε περισσότερα από τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια, δημιουργώντας μεγάλη ποικιλία πολύτιμων πόρων. Στη Γροιλανδία εντοπίζονται μερικοί από τους αρχαιότερους βράχους της Γης, καθώς και φυσικός σίδηρος και σωλήνες κιμπερλίτη με διαμάντια, που αναγνωρίστηκαν τη δεκαετία του 1970.

Ωστόσο, η εκμετάλλευση αυτών των πόρων παραμένει δύσκολη λόγω των γεωγραφικών και τεχνικών περιορισμών.

Κύριες γεωλογικές διεργασίες: Ορογένεση Ρήγματα Ηφαιστειακή δραστηριότητα

Ορυκτά καύσιμα: Αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου σε ιζηματογενείς λεκάνες, κυρίως στη λεκάνη Jameson Land Το υψηλό κόστος λειτουργίας περιορίζει την εμπορική εκμετάλλευση



Κρίσιμες πρώτες ύλες

Η ηφαιστειακή ιστορία της Γροιλανδίας συνέβαλε στη δημιουργία σημαντικών αποθεμάτων κρίσιμων πρώτων υλών. Στις πυριγενείς της πέτρες εντοπίζονται στοιχεία όπως νιόβιο, ταντάλιο και υτέρβιο.

Εκτιμάται ότι η χώρα διαθέτει περίπου 40 εκατομμύρια τόνους δυσπροσίου και νεοδυμίου, μετάλλων απαραίτητων για τεχνολογίες όπως οι ανεμογεννήτριες και τα ηλεκτρικά οχήματα.

Περιβαλλοντικές προκλήσεις

Η ανάγκη για επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης έρχεται σε αντιπαράθεση με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Από το 1995, έχει λιώσει περιοχή στη Γροιλανδία ίση με το μέγεθος της Αλβανίας, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για την εξόρυξη πόρων που βρίσκονται κάτω από χιλιόμετρα πάγου.

Αν και οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν καλύτερη χαρτογράφηση του υπεδάφους, η βιώσιμη εξόρυξη εξακολουθεί να αποτελεί πολύπλοκη πρόκληση.

Το δίλημμα του μέλλοντος

Καθώς ο πλούτος των φυσικών πόρων της Γροιλανδίας γίνεται πιο προσβάσιμος, τίθεται ένα κρίσιμο ερώτημα: θα πρέπει η χώρα να επισπεύσει την εκμετάλλευσή τους για να στηρίξει την ενεργειακή μετάβαση, διακινδυνεύοντας παράλληλα περιβαλλοντική επιβάρυνση;

Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες ρυθμίζονται αυστηρά από την κυβέρνηση της Γροιλανδίας, με πλαίσιο που θεσπίστηκε ήδη από τη δεκαετία του 1970. Ωστόσο, οι διεθνείς πιέσεις, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση των αδειών εξερεύνησης.

Η αφθονία φυσικών πόρων καθιστά τη Γροιλανδία σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση των μελλοντικών ενεργειακών λύσεων. Το πώς θα ισορροπήσει ανάμεσα στην εξόρυξη και τη βιωσιμότητα θα καθορίσει την πορεία της τα επόμενα χρόνια.