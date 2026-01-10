Πιστός στη ρητορική που έχει αναπτύξει εδώ και καιρό παραμένει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την Γροιλανδία. Η Γροιλανδία, που βρίσκεται μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, θεωρείται από καιρό περιοχή υψηλής στρατηγικής σημασίας, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια της Αρκτικής.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εάν κρίνουμε από τις μέχρι τώρα δηλώσεις του και ειδικά μετά την απαγωγή Μαδούρο από τη Βενεζουέλα, φέρεται αποφασισμένος να πάρει τον έλεγχο του τεράστιου, αραιοκατοικημένου και πλούσιου σε ορυκτά νησιού που βρίσκεται μεταξύ του Αρκτικού Ωκεανού και του Βόρειου Ατλαντικού Ωκεανού.

Ο Λευκός Οίκος βλέπει τα κοιτάσματα της Γροιλανδίας ως έναν πιθανό τρόπο να σπάσει την κυριαρχία της Κίνας στα κρίσιμα ορυκτά.

«Αν δεν πάρουμε τη Γροιλανδία…»

«Αν δεν πάρουμε τη Γροιλανδία, θα έχετε τη Ρωσία ή την Κίνα ως γείτονές σας. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί» διαμήνυσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ο αμερικανός πρόεδρος την Παρασκευή (09/01) διατηρώντας στα ύψη το θερμόμετρο.

PRESIDENT TRUMP on the importance of Greenland: «If we don’t take Greenland, you’re going to have Russia or China as your next door neighbor. That’s not going to happen.» pic.twitter.com/BRBEn5cDV9 — Fox News (@FoxNews) January 9, 2026

Ερωτηθείς για μια πρόσφατη αναφορά ότι οι ΗΠΑ σκέφτονται να πληρώσουν τους Γροιλανδούς για να τους πείσουν να ενταχθούν στις ΗΠΑ, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν μιλάω ακόμα για χρήματα για τη Γροιλανδία».

Τα ευρωπαϊκά κράτη προσπαθούν να απαντήσουν στην κλιμακούμενη ρητορική για τη Γροιλανδία από τις ΗΠΑ, οι οποίες αρνήθηκαν να αποκλείσουν τη στρατιωτική δράση.