Αλλάζει ριζικά ο τρόπος καταβολής ενοικίων από την 1η Απριλίου, καθώς όλες οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται πλέον υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Το νέο πλαίσιο θεσπίζεται με το άρθρο 210 του νόμου 5222/2025 και αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, σηματοδοτώντας το τέλος των λεγόμενων «ενοικίων στο χέρι».

Αρχικά, η εφαρμογή του μέτρου είχε προγραμματιστεί για την 1η Ιανουαρίου. Ωστόσο, με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, η έναρξη ισχύος μετατέθηκε για την 1η Απριλίου, ώστε να δοθεί χρόνος προσαρμογής σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Από την ημερομηνία αυτή και έπειτα, όλες οι πληρωμές –είτε πρόκειται για κατοικίες είτε για επαγγελματικούς χώρους ή άλλες μισθώσεις– θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Η έγκαιρη κατάθεση κάθε μήνα είναι απαραίτητη για να θεωρείται η πληρωμή έγκυρη. Η εξόφληση του μισθώματος θα αποδεικνύεται μόνο μέσω τραπεζικού παραστατικού, ενώ οποιαδήποτε καθυστέρηση ή άρνηση ηλεκτρονικής πληρωμής θα θεωρείται ως μη καταβολή, παρέχοντας στον ιδιοκτήτη το δικαίωμα να κινηθεί νομικά.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες στο IBAN

Κρίσιμο στοιχείο της νέας διαδικασίας είναι ότι ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει:

– να ανήκει στον ιδιοκτήτη του ακινήτου

– να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Δεν θα αναγνωρίζεται πληρωμή σε λογαριασμό τρίτου, όπως συγγενή, πληρεξούσιου, δικηγόρου ή εταιρείας διαχείρισης, καθώς δεν διασφαλίζεται η ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου. Σε περίπτωση κοινών λογαριασμών, συνιστάται ο ιδιοκτήτης να εμφανίζεται πρώτος στους συνδικαιούχους.

Για ακίνητα με περισσότερους συνεκμισθωτές, κάθε ιδιοκτήτης θα δηλώνει το δικό του IBAN, ώστε να κατατίθεται το αντίστοιχο ποσό που του αναλογεί.

Οι απώλειες για όσους δεν τηρήσουν το μέτρο

Η μη συμμόρφωση με την υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή επιφέρει σημαντικές οικονομικές συνέπειες. Οι ιδιοκτήτες χάνουν την έκπτωση 5% στο εισόδημα από ενοίκια, ενώ οι ενοικιαστές αποκλείονται από το στεγαστικό επίδομα και το νέο ετήσιο βοήθημα ενοικίου έως 800 ευρώ.

Η ηλεκτρονική πληρωμή καθίσταται πλέον αναγκαία προϋπόθεση για κάθε φορολογική έκπτωση ή κρατική ενίσχυση που σχετίζεται με τη στέγη, καθιστώντας τον τραπεζικό τρόπο εξόφλησης μονόδρομο για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.