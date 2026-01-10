Με τον καλύτερο τρόπο μπήκε το 2026 για τον Πανιώνιο, ο οποίος επικράτησε του Κολοσσού με 73-62 στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και πανηγύρισε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του μέσα στο νέο έτος. Οι «κυανέρυθροι» είχαν να γευτούν τη χαρά της νίκης στο πρωτάθλημα από τις 22 Νοεμβρίου και πλέον δείχνουν σημάδια αγωνιστικής αναγέννησης.

Η ομάδα του Μάρκοβιτς, που στο πρώτο μισό της σεζόν είχε περιοριστεί σε μόλις δύο συνολικές νίκες, παρουσιάζει διαφορετικό πρόσωπο τον Ιανουάριο. Μετά το σημαντικό αποτέλεσμα στο EuroCup απέναντι στην Μπουντούτσνοστ, ήρθε και μια καθοριστική επιτυχία στο πρωτάθλημα, με άμεσο αντίκτυπο στη βαθμολογία.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Νέιτ Γουότσον με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ καθοριστική ήταν και η παρουσία του Νίκου Γκίκα, που οργάνωσε άψογα το παιχνίδι και έδωσε ρυθμό στους γηπεδούχους.