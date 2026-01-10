Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Πανιωνίου με 3-1 σετ στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Volley League.

Μετά τη μεγάλη πρόκριση στους «16» του CEV Cup, οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στο εγχώριο πρωτάθλημα, εκεί όπου πανηγύρισαν τη νίκη επί των «κυανέρυθρων».

Μάχη στο πρώτο σετ – Το πήρε ο Ολυμπιακός με 31-29

Το πρώτο σετ ολοκληρώθηκε μετά από μεγάλη «μάχη» ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός και ο Πανιώνιος πήγαιναν χέρι – χέρι στο σκορ (8-7, 10-10, 11-11, 12-12). Οι Ερυθρόλευκοι πήραν ένα μίνι προβάδισμα στο 19-17 και στη συνέχεια προηγήθηκαν ξανά με 20-18, με αποτέλεσμα ο Αργύρης Ψάρρας να καλέσει τάιμ άουτ για την ομάδα του.

Ο Πέριν ακολούθως, σημάδεψε στη μεγάλη διαγώνιο και έκανε το 21-19 και έπειτα ήρθε το πρώτο σετ πόιντ για τον Ολυμπιακό, το οποίο πήρε ο Πανιώνιος. Μετά από αλλεπάλληλες εναλλαγές στο προβάδισμα και αρκετά χαμένα σετ μπολ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρώτο σετ με 31-29.

Άνετα το δεύτερο σετ ο Ολυμπιακός (25-16)

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Πανιωνίου στο δεύτερο σετ, καθώς το κατέκτησε με 25-16 και είχε σταθερά το προβάδισμα καθ’ όλη τη διάρκεια. Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν για πρώτη φορά στο +3 (8-5) και στη συνέχεια ξέφυγαν στο σκορ.

Ο Φρομ «έγραψε» το +5 με 15-10 και ακολούθως, οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν στο +8 και εν τέλει κατέκτησαν το δεύτερο σετ με 25-16.

Αντέδρασε ο Πανιώνιος στο τρίτο σετ (25-22)

Στο τρίτο σετ ο Πανιώνιος αντέδρασε και προσπάθησε να κάμψει την αντίσταση του Ολυμπιακού. Οι «κυανέρυθροι» είχαν τα ηνία του σετ και είχαν πάρει μάλιστα ένα μίνι προβάδισμα με +3.

Μετά το τάιμ άουτ που κάλεσε ο Ολυμπιακός, η εικόνα του σετ δεν άλλαξε και ο Ιστορικός πήρε το μεγαλύτερο προβάδισμα που είχε μέχρι στιγμής με 15-11. Εν τέλει, οι Πειραιώτες προσπάθησαν να πλησιάσουν, αλλά ο Πανιώνιος πήρε το τρίτο σετ με 25-22.

Κλείδωσε τη νίκη στο τέταρτο (25-21)

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν με ψυχραιμία στο τέταρτο σετ, διόρθωσαν την εικόνα που έδειξαν στο τρίτο και πήραν άνετα τη νίκη.

Ο Πανιώνιος προσπάθησε κατά διαστήματα να πλησιάσει τον Ολυμπιακό στο σκορ, όμως οι Πειραιώτες είχαν τις απαντήσεις στις αντιδράσεις του Ιστορικού και κατέκτησαν το τέταρτο σετ με 25-21, φτάνοντας στη νίκη με 3-1.

Ολυμπιακός ONEX (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 18 (18/31 επ., 53% υπ. – 34% άριστες), Πιτακούδης 7 (6/10 επ., 1 μπλοκ), Πέριν 21 (19/30 επ., 2 άσοι, 79% υπ. – 64% άριστες), Ατανασίεβιτς 18 (15/25 επ., 3 άσοι), Καβάνα 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Τζούριτς 6 (4/8 επ., 2 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 54% υπ. – 46% άριστες), Χασμπάλα, Καπετανίδης, Δαλακούρας 1 (1 άσος), Λινάρδος 3 (1/3 επ., 2 μπλοκ).

Πανιώνιος (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 24 (23/40 επ., 1 άσος), Τίελ 3 (1/1 επ., 2 άσοι), Μπίσετ 11 (10/15 επ., 1 μπλοκ), Αντράντε 7 (5/17 επ., 2 μπλοκ, 52% υπ. – 39% άριστες), Μπαρμπούνης 11 (11/23 επ., 56% υπ. – 38% άριστες), Μπάσης 6 (3/4 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ) / Γκούζντα (λ., 46% υπ. – 25% άριστες), Δρογκάρης, Γκρίλλας (λ.), Χατζηνικολάου 1 (1 άσος), Δανιήλ.