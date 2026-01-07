Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ πήγε στην Ολλανδία αποφασισμένος να κατακτήσει τουλάχιστον δύο σετ απέναντι στην Ντιναμό Απελντοορν προκειμένου να προκριθεί στους «16» του CEV Cup και τα κατάφερε στο «άψε σβήσε»!

Συγκεκριμένα στη ρεβάνς των «32», οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν τα δύο πρώτα σετ μέσα σε 48 λεπτά, με 25-16 και 26-24 και «σφράγισαν» το εισιτήριο για τις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Αντίπαλος του Ολυμπιακού στους «16» του CEV Cup, η Καρλοβάρσκο από την Τσεχία.

Πιο αναλυτικά, με μπλοκ του Φρομ (2-5) και του Λινάρδου, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ προηγήθηκε με 6-2, στο ξεκίνημα του ματς, ενώ με επίθεση του Πέριν, ξέφυγε με +6 (5-11). Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν κι άλλο την απόδοσή τους και με πρώτο χρόνο του Πιτακούδη, έφτασαν σε νταμπλ σκορ (7-14), ενώ με μπλοκ του Λινάρδου, πήραν προβάδισμα εννιά πόντων (9-18). Ανάλογη η εικόνα και στη συνέχεια, με τον Πιτακούδη να κερδίζει μπλοκ, για το 23-14 και τον Πέριν να «γράφει» το 25-16, για το 1-0 σετ του Θρύλου.

Στο δεύτερο σετ, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ προηγήθηκε με 4-3, με άσο του Πιτακούδη και 7-6, με μπλοκ του Λινάρδου, ενώ στη συνέχεια, έφτασε στο 13-12, με καρφί του Ατανασίεβιτς. Οι γηπεδούχοι προσπέρασαν (14-13, 15-14, 16-15, 17-16) και μάλιστα, ξέφυγαν με 22-20, φτάνοντας σε σετ μπολ (24-22). Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» δεν… μάσησαν, «έτρεξαν» 4-0 σερί και έφτασαν στην ανατροπή, στο 2-0 σετ και στην πρόκριση, με 26-24, μετά από άουτ επίθεση των Ολλανδών!

Τα σετ: 16-25, 24-26