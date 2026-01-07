Ο Αθηναϊκός επιβλήθηκε με 82-70 του Ολυμπιακού και πέρασε στο Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας γυναικών, με την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου να έχει ως κορυφαία παίκτριά της την Πρινς με 20 πόντους.

Ο Ολυμπιακός είχε σε συγκλονιστική μέρα την Γούλφολκ με 21 πόντους, ενώ στους 14 σταμάτησε η Ελεάννα Χριστινάκη.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν νευρικά την αναμέτρηση με την Παρκς να οδηγεί την επίθεση του Αθηναϊκού και την Κριβάσεβιτς αυτή του Ολυμπιακού. Το σκορ στο 6’ ήταν 7-9 υπέρ του Ολυμπιακού. Η Τζόνσον με καλάθι από κοντά κράτησε τις ερυθρόλευκες στο προβάδισμα με 12-13 στο 9’. Η πρώτη περίοδος έκλεισε με τον Ολυμπιακό στο +1 και σκορ 14-15 με την Τζόνσον να σκοράρει και πάλι.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου η Γουίντερμπερν με πέντε συνεχόμενους πόντους έδωσε προβάδισμα με +4 στον Αθηναϊκό και σκορ 19-15. Η νευρικότητα λόγω της σημαντικότητας του ματς, με την Χριστινάκη να κλέβει τη μπάλα και να μειώνει σε 25-22 στο 15’. Η Χρίστοβα με συνεχόμενους πόντους έδωσε προβάδισμα με 32-26 στον Αθηναϊκό για να μειώσει με καλάθι και φάουλ η Γούντφολκ σε 32-29 στο 18’. Η Δίελα ήρθε από τον πάγκο και μείωσε για τον Ολυμπιακό στο -1 και σκορ 35-34 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Αθηναϊκός στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου προηγήθηκε με +6 και συνεχόμενους πόντους της Τάντιτς και σκορ 45-39 στο 24’. Η Πρινς με τρίποντο έστειλε τη διαφορά στο +8 για τις γηπεδούχες και έκανε το σκορ 50-42 στο 26’. Ο Αθηναϊκός πάιρνοντας συνεχόμενα σφυρίγματα και πηγαίνοντας στις βολές έκανε το 57-46 στο 28’, για να μειώσει με καλάθι και φάουλ η συγκινητική Γούλφολκ που έκανε το 57-48 στο 29’, φτάνοντας τους 17 προσωπικούς πόντους. Η Κολλάτου με ένα τεράστιο τρίποντο μείωσε σε -8 για τον Ολυμπιακό και σκορ 59-51 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Η Γούλφολκ συνέχισε να είναι συγκλονιστική και ο Ολυμπιακός μείωσε στο -6 και σκορ 61-55 με την Καρλάφτη. Στη συνέχεια οι διαιτητές χρέωσαν τη Δρακάκη με τεχνική ποινή και η διαφορά ξέφυγε στο +10 μαζί με το φάουλ της Τζόνσον (67-57). Η Νικολοπούλου μείωσε στο -7 και σκορ 67-60 για τον Ολυμπακό στο 34’. Η Χριστινάκη πέρασε στο ματς στη συνέχεια και πήρε στις πλάτες της τον Ολυμπιακό μειώνοντας στο -3 και σκορ 69-66 στο 36’. Η Παρκς με ένα σημαντικό τρίποντο έστειλε τη διαφορά στο +10 και σκορ 76-66 στο 38’, ενώ νωρίτερα ο Αθηναϊκός είχε βρει πόντους κοντά στο καλάθι. Στο τέλος ο Αθηναϊκός πήρε τη νίκη με 82-70 και την πρόκριση στο Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας γυναικών.