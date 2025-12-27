Ο Πανιώνιος ηττήθηκε από τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη με σκορ 80-66 για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL και συνέχισε τις τραγικές φετινές του εμφανίσεις. Δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του αγώνα, ο Ηλίας Ζούρος, μιλώντας στην ΕΡΤ, δήλωσε την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Οι «κυανέρυθροι» είχαν κακή εικόνα από την αρχή της αναμέτρησης, με τον Ηλία Ζούρο να δηλώνει κατά την ανάπαυλα, πως με τη λήξη της αναμέτρησης θα ενημερώσει για το τι θα αλλάξει στην ομάδα της Νέας Σμύρνης.

Έτσι με την ολοκλήρωση του αγώνα, όταν ρωτήθηκε για το τι να περιμένει ο κόσμος από τον Πανιώνιο τη νέα χρονιά, ο προπονητής των φιλοξενούμενων δήλωσε πως δεν είναι σε θέση να απαντήσει, διότι παραιτείται από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Σε 15 αναμετρήσεις στον πάγκο του Πανιωνίου ο Ζούρος γνώρισε 14 ήττες και μία νίκη (σ.σ. 107-105 στην παράταση απέναντι στην Καρδίτσα). Από τα 15 ματς, οι επτά με ισάριθμες ήττες ήρθαν για το Eurocup, ενώ οι υπόλοιπες οκτώ με ρεκόρ 1-7 ήταν για τη Stoiximan GBL.

Pρώτο φαβορί για τη θέση του head coach είναι ο Νέναντ Μάρκοβιτς, ο οποίος στο παρελθόν έχει βρεθεί ξανά ως πρώτος προπονητής της ομάδας, ενώ στη λίστα βρίσκεται και το όνομα του Γιώργου Λιμνιάτη, ο οποίος ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στον Προμηθέα Πάτρας, αλλά αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία.