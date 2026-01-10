Στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών συνέλαβαν έναν 35χρονο αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Αναζητήσεων της INTERPOL για σοβαρά αδικήματα που σχετίζονται με πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά και ανθρωποκτονία.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Μετανάστευσης Μυγδονίας εντόπισαν τον άνδρα, ο οποίος δεν διέθετε νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα. Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου για περαιτέρω έλεγχο.

Κατά την έρευνα προέκυψε ότι οι τουρκικές Αρχές είχαν εκδώσει σε βάρος του Ερυθρά Αγγελία Αναζητήσεων, ζητώντας τη σύλληψή του για αδικήματα όπως η πρόκληση σωματικής βλάβης που οδήγησε σε θάνατο και η ανθρωποκτονία.

Ο 35χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.