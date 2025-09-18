Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού που καταζητούνταν από την Interpol Σερβίας για σοβαρά ποινικά αδικήματα, προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης, 17 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς ήταν αντικείμενο διεθνούς αναζήτησης, καθώς είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης έξι μηνών για παράνομη κατοχή ναρκωτικών και πέντε ετών για παράνομη παραγωγή, κατοχή και πώληση ναρκωτικών. Παράλληλα, του αποδίδονται κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παράνομη οπλοφορία και εμπορία όπλων και εκρηκτικών, ενώ βαρύνεται και με την κατηγορία απόπειρας ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικά στοιχεία. Η μέγιστη προβλεπόμενη ποινή για τα σε βάρος του αδικήματα αγγίζει τα σαράντα έτη κάθειρξης.

Δράση στη Σερβία και ποινικό ιστορικό

Ειδικότερα, οι σερβικές αρχές επισημαίνουν πως ο κατηγορούμενος, κατά το διάστημα από τις αρχές του 2019 μέχρι το 2022, συμμετείχε ενεργά σε εγκληματική οργάνωση με έδρα τη Σερβία, εμπλεκόμενη σε πληθώρα σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και η «απόπειρα ανθρωποκτονίας δικηγόρου» που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 στο Βελιγράδι.

Στο πλαίσιο αστυνομικών ερευνών στο παρελθόν, είχαν εντοπιστεί στην οικία του συλληφθέντα ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, έτοιμες προς πώληση, καθώς και οπλισμός, όπως όπλα και φυσίγγια.

Οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση των αρχών, η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής προσωρινής κράτησης από την αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί άμεσα στη Δικαιοσύνη, όπου θα εξεταστεί το αίτημα έκδοσής του στη Σερβία προκειμένου να λογοδοτήσει για τις βαρύτατες πράξεις που του αποδίδονται.