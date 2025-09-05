Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα ένας 42χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο άνδρας εντοπίστηκε ως καταζητούμενος βάσει ερυθράς αγγελίας της Interpol Τουρκίας.

Διεθνές ένταλμα για διακεκριμένες κλοπές

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 42χρονος διώκεται με διεθνές ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε υπόθεση διακεκριμένης κλοπής με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων, που αφορούν τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα. Όπως επισημαίνεται από τις Αρχές, η δράση του σχετίζεται με σοβαρές οικονομικές υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ήδη στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, όπου θα εξεταστεί το ζήτημα της έκδοσής του στη χώρα που έχει εκδοθεί το ένταλμα. Το περιστατικό υπογραμμίζει για ακόμη μία φορά τη στενή συνεργασία των αστυνομικών αρχών σε διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος.