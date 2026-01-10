Περισσότερα από 63 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε συνολικά 66.607 δικαιούχους από τις 12 έως τις 16 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τις προγραμματισμένες πληρωμές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι καταβολές αφορούν τακτικές παροχές, επιδόματα, καθώς και εφάπαξ βοηθήματα προς ασφαλισμένους και ανέργους.

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Στις 14 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 140.366,76 ευρώ σε 106 δικαιούχους παροχών του πρώην ΟΑΕΕ.

Παράλληλα, από τις 12 έως τις 16 Ιανουαρίου, θα δοθούν 14,3 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει συνολικά 48,683 εκατ. ευρώ σε 65.801 δικαιούχους στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, 28 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε 45.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

Επιπλέον, 1 εκατ. ευρώ θα λάβουν 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, ενώ 18 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων επιδοτούμενης απασχόλησης.

Ακόμη, 1,6 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 2.300 ωφελούμενους στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, ενώ 83.000 ευρώ θα λάβει ένας δικαιούχος του προγράμματος «Σπίτι μου».