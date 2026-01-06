Σε προγραμματισμένες πληρωμές προχωρούν ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ από χθες έως τις 9 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Συνολικά θα καταβληθούν 45,6 εκατ. ευρώ σε 28.500 δικαιούχους.

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει στις 8 και 9 Ιανουαρίου ποσό 9 εκατ. ευρώ σε 400 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Καταβολές από τη ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ θα πραγματοποιηθούν πληρωμές συνολικού ύψους 36,6 εκατ. ευρώ σε 28.100 δικαιούχους. Συγκεκριμένα, 25 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 18.000 δικαιούχους για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

Επιπλέον, 600.000 ευρώ θα χορηγηθούν σε 100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. Τέλος, 11 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.