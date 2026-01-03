Επιστροφή ενοικίου έως τις 15 Ιανουαρίου 2026 προβλέπεται για τους ενοικιαστές που υπέβαλαν διορθωτικές δηλώσεις τέλος Δεκεμβρίου. Χιλιάδες δικαιούχοι που διαπίστωσαν ότι η ενίσχυση που έλαβαν ήταν μικρότερη από την αναμενόμενη ή δεν καταβλήθηκε καθόλου, θα εξοφληθούν εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του νέου έτους.

Οι τελευταίες τροποποιητικές δηλώσεις για τον επανυπολογισμό των ποσών έπρεπε να έχουν υποβληθεί από τις 13 έως και 30 Δεκεμβρίου 2025. Το πρόβλημα εντοπίστηκε κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης, καθώς πολλοί μισθωτές είχαν δηλώσει το μηνιαίο μίσθωμα ως ετήσιο ποσό, οδηγώντας σε λανθασμένες επιστροφές ύψους μόλις 20 ή 30 ευρώ.

Διαδικασία επανυπολογισμού και πληρωμής

Ο επανυπολογισμός της επιστροφής ενοικίου γίνεται για τα συνολικά ετήσια ποσά που καταβλήθηκαν το φορολογικό έτος 2024, είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία. Η διαδικασία εκτελείται αυτόματα με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία των δηλώσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της πληρωμής ήταν η ύπαρξη έγκυρου λογαριασμού IBAN του δικαιούχου στην πλατφόρμα myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή «Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN», ή μέσω της εφαρμογής myAADEapp στην επιλογή «Στοιχεία Επικοινωνίας > IBAN». Σε περιπτώσεις χωρίς ηλεκτρονικό μισθωτήριο, όπως όταν εκμισθωτής είναι το Δημόσιο ή ανήλικος, απαιτούνταν η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.

Επικοινωνία με την ΑΑΔΕ

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ μέσω της υπηρεσίας my1521.

• Τηλεφωνικά: στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 20:00.

• Ψηφιακά: στην πλατφόρμα my1521 (24/7), επιλέγοντας «Κοινωνική πολιτική & Επιδόματα > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή ενοικίου».