Περίπου 50.000 γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που εργάζονται «εκτός έδρας» στην περιφέρεια θα λάβουν το 2026 τριπλή επιστροφή ενοικίου, με την πρώτη καταβολή να προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 οι δικαιούχοι θα δουν στους λογαριασμούς τους μία επιπλέον πίστωση, που αφορά την αναδρομική εφαρμογή της «Επιστροφής Ενοικίου» για το 2025.

Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους θα ακολουθήσουν κανονικά οι δύο τακτικές καταβολές, όπως είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση για τον κρατικό Προϋπολογισμό. Η επιστροφή του Νοεμβρίου θα αφορά το τρέχον έτος και θα αποτελέσει πλέον το νέο, μόνιμο καθεστώς για τις συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων.

Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση

Ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι το μέτρο θα νομοθετηθεί στις αρχές του 2026 και θα έχει αναδρομική ισχύ, καλύπτοντας την επιστροφή που έχει ήδη δοθεί για το 2025.

Η ενίσχυση δεν θα συνδέεται με εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος είναι να λειτουργήσει ως κίνητρο παραμονής και προσέλκυσης προσωπικού σε περιοχές όπου οι ανάγκες σε υγεία και εκπαίδευση είναι αυξημένες.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους –εκτός Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης– θα λαμβάνουν πλέον δύο επιστροφές ενοικίου ετησίως, αντί για μία.

Τα ποσά και τα κριτήρια

Το ύψος της επιστροφής ενοικίου υπολογίζεται με βάση το γενικό πλαίσιο που ισχύει για όλους τους δικαιούχους και καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.

Το ανώτατο ποσό για κύρια κατοικία παραμένει στα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Το τελικό ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης μίσθωσης που δηλώνεται στην ΑΑΔΕ, ώστε να αντανακλά το πραγματικό μηνιαίο μίσθωμα.

Ποιες περιοχές καλύπτει

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η διπλή επιστροφή ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς του Δημοσίου θα ισχύει σε όλη την ελληνική επικράτεια, με εξαίρεση την Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοικία που ενοικιάζεται να βρίσκεται εντός της Περιφερειακής Ενότητας όπου υπηρετεί ο δικαιούχος, ώστε η ενίσχυση να συνδέεται άμεσα με την κάλυψη στεγαστικών αναγκών στον τόπο εργασίας.

Η πρόσθετη ετήσια δαπάνη για τη διπλή επιστροφή εκτιμάται σε περίπου 20 εκατ. ευρώ. Το ποσό θεωρείται διαχειρίσιμο, καθώς εξυπηρετεί τον στόχο ενίσχυσης της στελέχωσης σχολείων, νοσοκομείων και δομών πρωτοβάθμιας υγείας στην περιφέρεια.