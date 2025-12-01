‘Αμεσα μπορούν να ξεκινήσουν να υποβάλουν διορθωτικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος από σήμερα ήδη, χωρίς τον κίνδυνο να έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής, όσοι δικαιούχοι επιστροφής ενοικίου έχουν δηλώσει λανθασμένα τα ποσά τα οποία κατέβαλαν το έτος 2024 για μισθώματα, προκειμένου να τους καταβληθεί το ορθό ποσό ενίσχυσης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΑΑΔΕ, οι δικαιούχοι που εκ παραδρομής δήλωσαν στους παραπάνω κωδικούς του Ε1 τη μηνιαία δαπάνη αντί της ετήσιας, δεν ξεπερνούν το 1% του συνόλου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία εξέδωσε την Δευτέρα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, «τροποποιητικές δηλώσεις Ε1 μπορούν να γίνουν από σήμερα, χωρίς πρόστιμο και χωρίς επιπλέον φόρο, εφόσον οι αλλαγές αφορούν μόνο τα στοιχεία, που σχετίζονται με τη δαπάνη του ενοικίου».

Υπενθυμίζεται ότι στους κωδικούς 811-816 αναγράφεται η ετήσια και όχι η μηνιαία δαπάνη ενοικίου, που καταβλήθηκε το 2024 για κύρια κατοικία.

Επίσης, ο ενοικιαστής υποχρεούται να δηλώσει ΜΟΝΟ τα ετήσια ποσά ενοικίου τα οποία έχει πράγματι καταβάλει, και ΟΧΙ και τα τυχόν οφειλόμενα ποσά.

Σε περίπτωση, που, μέσα στο 2024, ο μισθωτής έχει νοικιάσει περισσότερες από μία κύριες κατοικίες διαδοχικά, πρέπει να δηλώσει ξεχωριστά τα ενοίκια, τα οποία κατέβαλε για κάθε ακίνητο.

Το ίδιο ισχύει και για τους κωδικούς 817 – 822, όπου δηλώνεται η ετήσια δαπάνη ενοικίου για φοιτητική κατοικία.

Υπενθυμίζεται ότι, πλέον του ποσού, που έχει καταβάλει στο σύνολο του έτους, ο ενοικιαστής πρέπει επίσης να δηλώνει το ΑΦΜ του/των ιδιοκτητών, τον αριθμό του μισθωτηρίου και τον αριθμό της παροχής ρεύματος.

Όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN, καλούνται να το πράξουν άμεσα, ώστε να λάβουν την ενίσχυση που δικαιούνται.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, εκτιμάται ότι οι δικαιούχοι, που εκ παραδρομής δήλωσαν στους παραπάνω κωδικούς του Ε1 τη μηνιαία δαπάνη, αντί της ετήσιας, δεν ξεπερνούν το 1% του συνόλου.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΑΔΕ, καλώντας στο 1521 ή να αποστείλουν γραπτό ερώτημα στο 1521.aade.gr επιλέγοντας Κοινωνική πολιτική > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή ενοικίου.

Υπενθυμίζεται ότι από αύριο, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, οι πολίτες καλώντας στο 1521, θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφόρηση σχετικά με την επιδότηση ενοικίου που έλαβαν.