Χρονικό περιθώριο έως το τέλος του έτους δίνει η ΑΑΔΕ στους ενοικιαστές που είδαν ελάχιστα ποσά ή και καθόλου στην πρόσφατη επιστροφή ενοικίου. Ο λόγος; Πολλοί είχαν δηλώσει στο Ε1 το μηνιαίο ενοίκιο ως ετήσιο, ένα λάθος που «έκοψε» σχεδόν στο μηδέν την ενίσχυση. Κατά την εκκαθάριση των επιστροφών, εντοπίστηκαν χιλιάδες περιπτώσεις όπου το πραγματικό ετήσιο ενοίκιο δεν είχε δηλωθεί ποτέ.

Έτσι, το σύστημα υπολόγισε την ενίσχυση ως 1/12 αυτού που είχε δηλωθεί, καταλήγοντας σε ποσά της τάξης των 20 ,με 30 ευρώ. Το Υπουργείο και η ΑΑΔΕ αναγνωρίζουν ότι το μέτρο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά φέτος και για αυτό δίνουν δεύτερη ευκαιρία.

Τι πρεπει να κάνετε τώρα

1. Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε1

Οι ενοικιαστές πρέπει να δηλώσουν σωστά την ετήσια δαπάνη ενοικίου για το 2024, είτε αφορά κύρια κατοικία είτε φοιτητική στέγη.

2. Έως πότε

Όσες διορθώσεις γίνουν έως 12 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν μέχρι 30 Δεκεμβρίου. Όσες υποβληθούν έως 30 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν μέχρι 15 Ιανουαρίου 2026.

3. Δήλωση IBAN

Όσοι δεν έχουν δηλωμένο IBAN στην ΑΑΔΕ πρέπει να το καταχωρίσουν άμεσα. Χωρίς αυτό, η πληρωμή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

4. Δικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις

Αν δεν υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο (π.χ. μίσθωση από το Δημόσιο ή από ανήλικο ιδιοκτήτη), ο ενοικιαστής πρέπει να ανεβάσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα myAADE, στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου», έως 31 Δεκεμβρίου.

5. Τι λαμβάνει υπόψη το σύστημα

Η ενίσχυση υπολογίζεται από το 1/12 της ετήσιας δαπάνης και διασταυρώνεται με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο με τη δήλωση του εκμισθωτή. Αν υπάρχουν αποκλίσεις, λαμβάνεται υπόψη το πιο συμφέρον για τον ενοικιαστή ποσό, αλλά ποτέ περισσότερο από αυτό που δήλωσε ο ίδιος στο Ε1.

Ποιοι έλαβαν πολύ μικρά ποσά

Μόλις 3,9% των δικαιούχων είδαν επιστροφές κάτω των 30 ευρώ. Οι περισσότεροι από αυτούς μοιράζονται το ενοίκιο με άλλους, νοίκιασαν σπίτι μόνο για λίγους μήνες το 2024, ή είχαν δηλώσει ελάχιστα ποσά στο Ε1. Δεν έλειψαν και οι ακραίες περιπτώσεις με δηλωθέντα ενοίκια…. 5 ή 10 ευρώ τον μήνα.

Πού μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες

Από 2 Δεκεμβρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 1521 της ΑΑΔΕ για διευκρινίσεις. Η επιστροφή θα συνεχίσει να καταβάλλεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, μόλις ολοκληρωθούν οι διασταυρώσεις.

