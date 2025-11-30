Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε ότι η ΑΑΔΕ θα προσφέρει «δεύτερη ευκαιρία» στους πολίτες που δεν πρόλαβαν να διορθώσουν τα στοιχεία τους για την επιστροφή ενοικίου. Όπως εξήγησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η διαδικασία αφορά όσους δεν είχαν δηλώσει σωστά το ποσό της ετήσιας δαπάνης στο έντυπο Ε1 για το 2024.

Ο κ. Πιερρακάκης υπενθύμισε ότι «στην επιστροφή ενοικίου ακολουθήθηκε ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο οι πολίτες έλαβαν πίσω το 1/12 του ποσού που δήλωσαν στο Ε1». Πολλοί, ωστόσο, είχαν καταχωρίσει το μηνιαίο και όχι το ετήσιο ποσό, γεγονός που οδήγησε στην ανάγκη διόρθωσης.

«Ακριβώς για αυτόν τον λόγο», σημείωσε, «η ΑΑΔΕ θα δώσει παράταση μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου, ώστε κάθε πολίτης να μπορέσει να υποβάλει διορθωτική δήλωση και να δηλώσει το πραγματικό ετήσιο ποσό ενοικίου για το 2024».

Ο Υπουργός τόνισε ότι ο βασικός στόχος του μέτρου της επιστροφής ενός ενοικίου είναι η στήριξη της κοινωνίας και των οικογενειών, αλλά και η ενίσχυση της διαφάνειας στις φορολογικές δηλώσεις. «Χρειάζεται να δηλώσουμε όλες και όλοι τα πραγματικά ποσά που δαπανούμε για ενοίκια», υπογράμμισε.

