Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν με συνέπεια, διαφάνεια και πλήρη οργάνωση οι πληρωμές του Δεκεμβρίου προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ειδικές επαγγελματικές ομάδες.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, οι καταβολές αυτές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, καθώς στηρίζουν έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.

Όπως υπογραμμίζεται, «με τις πληρωμές Δεκεμβρίου, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει τον σταθερό ρόλο της στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας των οικογενειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης».

Η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων κάθε μήνα εντάσσεται στην πολιτική πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους πολίτες, όπως επισημαίνει η Υπηρεσία.

Με συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, η ΔΥΠΑ συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις που στηρίζουν ουσιαστικά εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.