Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ανοίγει τις πόρτες της σε χιλιάδες ανέργους μέσα στο 2026, με δύο νέα προγράμματα που υπόσχονται 12.000 νέες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα. Στόχος είναι να στηριχθούν οι γυναίκες, οι μητέρες με μικρά παιδιά και οι περιοχές με υψηλή ανεργία, όπως η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τα προγράμματα αυτά δεν είναι απλώς αριθμοί και ποσοστά, είναι μια ευκαιρία για τους ανέργους να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας, ενώ οι επιχειρήσεις έχουν κίνητρο μέσα από επιδότηση μισθών και εισφορών.

Κεντρικός άξονας των νέων προγραμμάτων της ΔΥΠΑ είναι η επιδότηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο μηνιαίο μισθό τα 1.256 ευρώ ανά ωφελούμενο. Η ΔΥΠΑ καλύπτει ποσοστό από 70% έως 80% του ποσού, με τη μηνιαία επιχορήγηση να κυμαίνεται από 879,20 έως 1.004,80 ευρώ. Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι 12 μήνες, ενώ σε ένα εξ αυτών προβλέπεται παράταση έως και τρεις μήνες.

Πρόγραμμα για 10.000 άνεργες γυναίκες

Η πρώτη δράση της ΔΥΠΑ εστιάζει στην πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις μητέρες με μικρά παιδιά. Οι θέσεις κατανέμονται ισόποσα, 5.000 για πλήρη απασχόληση και 5.000 για μερική, ώστε να καλυφθούν διαφορετικές ανάγκες των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κανονικά στην αγορά. Οι ωφελούμενες δεν χρειάζεται να κάνουν αίτηση μόνες τους, επιλέγονται μέσω των αρμόδιων ΚΠΑ2, ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Για τις θέσεις πλήρους απασχόλησης, το κόστος ανά μήνα είναι 1.256 ευρώ. Η επιδότηση φτάνει το 70% για τις γυναίκες που είναι άνεργες έως 12 μήνες, δηλαδή 879,20 ευρώ το μήνα, ή 10.550,40 ευρώ τον χρόνο. Σε περίπτωση που η απασχόληση επεκταθεί για 15 μήνες, η συνολική ενίσχυση μπορεί να φτάσει τα 13.188 ευρώ.

Για μακροχρόνια άνεργες ή μητέρες παιδιών έως 15 ετών, η στήριξη είναι ακόμα μεγαλύτερη, 80% του μισθού, δηλαδή 1.004,80 ευρώ το μήνα, με συνολική ενίσχυση έως 15.072 ευρώ στην περίπτωση 15μηνης απασχόλησης. Έτσι, το πρόγραμμα όχι μόνο δίνει εργασία, αλλά παρέχει και σταθερό εισόδημα σε γυναίκες που το χρειάζονται περισσότερο.

Πρόγραμμα για 2.000 ανέργους στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Η δεύτερη δράση αφορά πρόγραμμα πρόσληψης 2.000 ανέργων ηλικίας 18 ετών και άνω στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διάρκειας 12 μηνών πλήρους απασχόλησης. Συμμετέχουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Το μοναδιαίο κόστος πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 1.256 ευρώ τον μήνα, με επιχορήγηση 875 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 70% του συνολικού κόστους. Η ενίσχυση καλύπτει μισθούς, εργοδοτικές εισφορές, καθώς και δώρα και επίδομα αδείας.

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, με ειδική πρόβλεψη για άτομα σε μειονεκτική θέση, όπως νέοι 18-24 ετών, άνεργοι άνω των 50 ετών, απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης χωρίς ολοκληρωμένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μακροχρόνια άνεργοι.

Η υποβολή αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στο πληροφοριακό σύστημα της ΔΥΠΑ αναμένεται να ξεκινήσει εντός των επόμενων ημερών.