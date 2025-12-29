Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) παρουσιάζει τον απολογισμό των δράσεών της για το 2025, αποτυπώνοντας ένα συνεκτικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων για νοικοκυριά, εργαζόμενους και επιχειρήσεις, η ΔΥΠΑ λειτούργησε ως σταθερός μηχανισμός στήριξης, ένταξης στην εργασία και κοινωνικής προστασίας.

Έως τα μέσα Δεκεμβρίου 2025, 165.814 πολίτες σε όλη τη χώρα ωφελήθηκαν από δράσεις κατάρτισης, απασχόλησης, επιχειρηματικότητας, κοινωνικής πολιτικής και στήριξης της οικογένειας, που υλοποιήθηκαν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), του ΕΣΠΑ και εθνικούς πόρους της ΔΥΠΑ.

Η στρατηγική της ΔΥΠΑ για το 2025 βασίστηκε σε στοχευμένες παρεμβάσεις με σαφή προσανατολισμό στη σύνδεση δεξιοτήτων και αγοράς εργασίας, στη στήριξη ανέργων και εργαζομένων, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και κυρίως στην προστασία των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, με ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

Δεξιότητες και κατάρτιση – Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο

Η αναβάθμιση δεξιοτήτων αποτέλεσε βασικό πυλώνα της πολιτικής της ΔΥΠΑ το 2025.

Μέσω προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 116.131 πολίτες ολοκλήρωσαν επιτυχώς πιστοποιημένες δράσεις κατάρτισης και επανακατάρτισης έως τις 15 Δεκεμβρίου 2025.

Οι δράσεις επικεντρώθηκαν στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, σε κλάδους αιχμής της οικονομίας, στον οικονομικό εγγραμματισμό, στη σύνδεση της κατάρτισης με πραγματικές θέσεις εργασίας και σε προγράμματα κοινωνικής επανένταξης για ευάλωτες ομάδες.

Από το 2022 έως σήμερα, 390.000 πολίτες έχουν αναβαθμίσει τις δεξιότητές τους μέσω της ΔΥΠΑ, ενώ, για το 2026, προγραμματίζονται νέες δράσεις για επιπλέον 150.000 ωφελούμενους, επιβεβαιώνοντας τη συνέχεια και τη στρατηγική συνέπεια της πολιτικής.

Εκπαίδευση και Ειδικές Δομές

«Κανείς δεν μένει πίσω», επισημαίνει η ΔΥΠΑ και σημειώνει ότι, το 2025, 11.665 πολίτες ωφελήθηκαν μέσω ειδικών εκπαιδευτικών και κοινωνικών δομών της ΔΥΠΑ, με έμφαση στους νέους, στα άτομα με αναπηρία και στη διά βίου μάθηση.

Ειδικότερα:

– 742 καταρτιζόμενοι συμμετείχαν σε δράσεις Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων σε σωφρονιστικά καταστήματα,

– 5.717 μαθητές φοίτησαν στις ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ (15-29 ετών), λαμβάνοντας μηνιαία αποζημίωση 500 ευρώ ή 624 ευρώ, με επιπλέον παροχές σίτισης και στέγασης,

– 4.806 καταρτιζόμενοι φοίτησαν στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), αυξημένοι κατά 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και

– 400 σπουδαστές φοίτησαν στις Σχολές ΑμεΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η εκπαίδευση στη ΔΥΠΑ δεν αποτελεί προνόμιο, αλλά δικαίωμα.

Απασχόληση

Από τις δεξιότητες στη βιώσιμη εργασία

Την περίοδο 2019-2025, η ΔΥΠΑ υλοποίησε και συνεχίζει να υλοποιεί 66 προγράμματα απασχόλησης, με συνολικά περίπου 260.000 ωφελούμενους πολίτες.

Μόνο το 2025, περίπου 50.000 πολίτες ωφελήθηκαν από προγράμματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, ενώ από τα προγράμματα του 2026 εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν επιπλέον 70.000 πολίτες.

Απασχόληση μέσω ΤΑΑ

Το 2025, μέσω προγραμμάτων απασχόλησης χρηματοδοτούμενων από το ΤΑΑ, 9.842 άνεργοι πολίτες προσλήφθηκαν έως τις 12 Δεκεμβρίου 2025.

Οι παρεμβάσεις στόχευσαν σε νέους, μακροχρόνια ανέργους, άτομα άνω των 45 ετών, άτομα με αναπηρία και πολίτες που αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια ένταξης στην αγορά εργασίας.

Απασχόληση εκτός ΤΑΑ

Μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εθνικών πόρων της ΔΥΠΑ, 38.098 πολίτες προσλήφθηκαν ή εντάχθηκαν σε δράσεις απασχόλησης το 2025, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφέρεια και σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Επιχειρηματικότητα – Στήριξη στο πρώτο βήμα

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτέλεσε βασικό άξονα πολιτικής.

Μέσω δράσεων ΤΑΑ δημιουργήθηκαν περίπου 550 νέες επιχειρήσεις σε πέντε στοχευμένες περιοχές της χώρας.

Με εθνικούς πόρους της ΔΥΠΑ δημιουργήθηκαν 601 νέες επιχειρήσεις σε Θεσσαλία και Έβρο.

Μέσω ΕΣΠΑ 2021-2027, 10.055 νέες επιχειρήσεις έκαναν έναρξη δραστηριότητας, με συνολικό προϋπολογισμό 171 εκατ. ευρώ.

Οι παρεμβάσεις αυτές συνέβαλαν καθοριστικά στην αυτοαπασχόληση, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Κοινωνική πολιτική και στήριξη οικογένειας

«Η εργασία χρειάζεται κοινωνική ασφάλεια», υπογραμμίζει η ΔΥΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, το 2025, η ΔΥΠΑ ενίσχυσε ουσιαστικά το δίχτυ κοινωνικής προστασίας:

– 317.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού (53 εκατ. ευρώ),

– 70.000 επιταγές κατασκηνώσεων, με συμμετοχή 58.562 παιδιών,

– 124.878 επιταγές βιβλίων,

– 30.630 μητέρες έλαβαν επίδομα μητρότητας (281,7 εκατ. ευρώ),

– 21.262 δικαιούχοι έλαβαν επίδομα γονεϊκότητας (39,9 εκατ. ευρώ) και

– 1.500 βρέφη φιλοξενούνται στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Προστέθηκε η λειτουργία επιπλέον δύο βρεφονηπιακών σταθμών: Χαϊδαρίου και Ιλίου.

Στεγαστική πολιτική – Η στέγη ως προϋπόθεση εργασιακής σταθερότητας

Μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου», έχουν ήδη εκταμιευθεί 7.805 δάνεια, συνολικού ύψους περίπου 751 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή της ΔΥΠΑ να ανέρχεται σε 563 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» ενισχύει τη διαθεσιμότητα κατοικιών, με χιλιάδες εγκεκριμένες αιτήσεις και πληρωμές προκαταβολών άνω των 11,3 εκατ. ευρώ.

Σύνδεση με την αγορά εργασίας

«Ημέρες Καριέρας» και Συμβουλευτική – Πάνω από 13.000 προσλήψεις

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 12 «Ημέρες Καριέρας», προσφέρθηκαν περισσότερες από 31.000 θέσεις εργασίας, συμμετείχαν 33.500 άτομα που αναζητούσαν εργασία, ενώ έγιναν πάνω από 2.000 προσλήψεις.

Από τον Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 48 «Ημέρες Καριέρας» σε 20 πόλεις της χώρας. Μέχρι σήμερα, έχουν συμμετάσχει πάνω από 2.000 επιχειρήσεις με 81.000 θέσεις εργασίας, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 11.000 προσλήψεις, ενώ οι ενδιαφερόμενοι αναζητούντες εργασία που συμμετείχαν ξεπερνούν τους 88.000.

Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί και δύο «Ημέρες Καριέρας» στο εξωτερικό. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, με 51 επιχειρήσεις, 1.800 θέσεις εργασίας και συμμετοχή 1.600 αναζητούντων εργασία. Η δεύτερη έγινε στη Στουτγάρδη της Γερμανίας, με 29 επιχειρήσεις, πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας και 1.500 συμμετέχοντες.

Εργαστήρια συμβουλευτικής

Το 2025, ο αριθμός των ωφελουμένων που συμμετείχαν στα προγράμματα συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ έφτασε τους 21.749 πολίτες.

Αναβάθμιση υποδομών της ΔΥΠΑ

Διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν με χρηματοδότηση από πόρους της ΔΥΠΑ και συγχρηματοδότηση ΤΑΑ-ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 64 εκατ. ευρώ.

Μέσα στο 2025, προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί για μελέτες και έργα που αφορούν στην κατασκευή νέων κτιριακών υποδομών, στην ανακαίνιση, στην ενεργειακή και στη λειτουργική αναβάθμιση υποδομών της ΔΥΠΑ, με χρηματοδότηση από πόρους της ΔΥΠΑ, αλλά και συγχρηματοδότηση ΤΑΑ-ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 64 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ των έργων που συμπεριλαμβάνονται είναι τα εξής:

– Εκτέλεση εργασιών για την ενεργειακή και τη λειτουργική αναβάθμιση κτιρίων των επαγγελματικών σχολών (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ σε Ρέντη, Πειραιά, Αιγάλεω, Μοσχάτο, Κιλκίς και Βέροια (χρηματοδότηση από ΤΑΑ).

– Μελέτες για την ενεργειακή και τη λειτουργική αναβάθμιση 24 βρεφονηπιακών σταθμών της ΔΥΠΑ.

– Μετατροπή κτιρίου ιδιοκτησίας της ΔΥΠΑ στην Κηφισιά σε Καινοτόμο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης σε θεματικά αντικείμενα του κλάδου της Πληροφορικής για ‘Ατομα με Αναπηρία στο φάσμα του αυτισμού.

– Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος ΔΥΠΑ στο Περιγιάλι Καβάλας, όπου στεγάζονται εκπαιδευτικές δομές και υπηρεσίες της ΔΥΠΑ (συγχρηματοδότηση από ΕΣΠΑ 2021-2027 και πόρους της ΔΥΠΑ).

– Κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού της ΔΥΠΑ στη Σαλαμίνα.

– Αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος για τη δημιουργία αρχειακού χώρου της ΔΥΠΑ υψηλών προδιαγραφών.

– Εργασίες επισκευής και ανακαίνισης του βρεφονηπιακού σταθμού της ΔΥΠΑ στη Λάρισα, κατοικιών στη Θήβα και κτιρίων ιδιοκτησίας ΔΥΠΑ στη Ρόδο και στη Ζάκυνθο.

Δώρα Χριστουγέννων και τακτικά επιδόματα ανεργίας

Δικαιούχοι και ποσά

Στις 17 και 19 Δεκεμβρίου 2025, καταβλήθηκε σε 442.568 δικαιούχους επιδοτούμενους ανέργους και δικαιούχους παροχών μητρότητας και γονικής άδειας και επιδόματος εργασίας, δώρο Χριστουγέννων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 90.5 εκατ. ευρώ.

Το ίδιο διάστημα δόθηκαν από τη ΔΥΠΑ σε περίπου 150 χιλιάδες δικαιούχους τα τακτικά επιδόματα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 77 εκατ. ευρώ. Αφορούν, μεταξύ άλλων, παροχή προστασίας μητρότητας, επιδόματα εργασίας, τακτικής ανεργίας, μακροχρόνια ανέργων και άλλα.

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε:

«Ο απολογισμός του 2025 αποτυπώνει μια συνειδητή μας επιλογή: η ΔΥΠΑ να βρίσκεται έμπρακτα δίπλα στους πολίτες με πολιτικές που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες.

Περίπου 165 χιλιάδες συμπολίτες μας ωφελήθηκαν από ένα συνεκτικό πλαίσιο στήριξης – από την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την ένταξη στην εργασία έως την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική προστασία και τη στήριξη της οικογένειας. Συνεχίζουμε με σχέδιο, διαφάνεια και κοινωνική ευθύνη, ώστε η εργασία να αποτελεί μοχλό αξιοπρέπειας, συνοχής και ανάπτυξης για όλους».