Τον χάρτη των πληρωμών για το διάστημα από τις 5 έως τις 9 Ιανουαρίου 2026 ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, που αφορά τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το συνολικό ποσό των καταβολών ανέρχεται σε 45,6 εκατ. ευρώ και θα κατανεμηθεί σε περίπου 28.500 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών των δύο φορέων.

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Τις ημερομηνίες 8 και 9 Ιανουαρίου, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 9 εκατ. ευρώ σε 400 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Καταβολές από τη ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ θα πραγματοποιηθούν οι εξής πληρωμές: