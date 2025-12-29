Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή, χιλιάδες δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα να καταφθάνουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Πρόκειται για πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, που καλύπτουν επιστροφές εισφορών, επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης, μια «ένεση» που φτάνει συνολικά τα 26,8 εκατομμύρια ευρώ σε 30.450 ανθρώπους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.