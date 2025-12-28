Περίπου 26,9 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν συνολικά σε 30.450 δικαιούχους από τις 29 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι πληρωμές αφορούν τις προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως επισημαίνεται, από τον e-ΕΦΚΑ στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Οι πληρωμές της ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ προβλέπονται οι ακόλουθες πληρωμές:

11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

