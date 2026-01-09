Τη στιγμή που μία τηλεόραση εκσφενδονίζεται από σχάρα αυτοκινήτου στη λεωφόρο Συγγρού κατέγραψε κάμερα, σε ένα περιστατικό που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε σοβαρό ατύχημα.

Στο αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο του MEGA, η τηλεόραση φαίνεται να πέφτει αιφνιδιαστικά στο οδόστρωμα ενώ το ΙΧ κινείται στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Σε πολύ κοντινή απόσταση ακολουθούν ένα λεωφορείο και ακόμη ένα όχημα, οι οδηγοί των οποίων καταφέρνουν την τελευταία στιγμή να αποφύγουν τη σύγκρουση με τη συσκευή.

O οδηγός του αυτοκινήτου από τη σχάρα του οποίου έπεσε η τηλεόραση δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται το περιστατικό και συνεχίζει κανονικά την πορεία του.