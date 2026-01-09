Διαμάχη μεταξύ μετεωρολόγων έχει ξεσπάσει με αφορμή τις προγνώσεις του καιρού που κάνουν λόγο για επικείμενη «ψυχρή εισβολή» η οποία από τη Δευτέρα (12/1) αναμένεται να επηρεάσει και την Αττική, με χιόνια ακόμα και στα πεδινά.

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, μίλησε για «πολικές φωτοβολίδες» οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα, σημειώνοντας ότι τα νησιά του Αιγαίου αναμένεται να ντυθούν στα «λευκά», ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο χιονιάς να «μπορεί να φτάσει μέχρι και τα χαμηλά της Αττικής».

«Η κίνηση της πολικής αέριας μάζας από το προγνωστικό μας σύστημα σχετικά με τις δύο πολικές φωτοβολίδες που αναμένουμε (η μία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη) καθώς και τα χιόνια που ήδη πέφτουν και αναμένεται να πέσουν και που φαίνεται να απασχολούν ακόμη και θαλάσσιες εκτάσεις.

Μέσα στην Κυριακή πολική αέρια μάζα θα κατηφορίσει προς τη χώρα μας δίνοντας χιόνια ακόμα και χαμηλά. Πιθανόν ο χιονιάς να φτάσει μέχρι και τα χαμηλά της Αττικής, ενώ τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους και πάνω από τη θάλασσα του Αιγαίου μας ντύνοντας νησιά μας στα λευκά, ενώ και η Εύβοια θα δει αρκετό χιόνι μέχρι και χαμηλά όπως και τα ορεινά – ημιορεινά της Κρήτης. Χαρακτηριστικός ο τέταρτος χάρτης μας.

Πολικές θερμοκρασίες

Το διήμερο Δευτέρα – Τρίτη θα είναι το πιο ψυχρό μέχρι τώρα για το νέο έτος με τον υδράργυρο να κατρακυλά πολλούς βαθμούς κάτω από το μηδέν και ο παγετός πιθανόν να είναι ολικός τοπικά προς τα βόρεια».

«Χαλάμε την μετεωρολογική πιάτσα»

«Όταν κάποιοι από τώρα προεξοφλούν πολλά χιόνια για την ερχόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να διακρίνετε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια σύγκλιση μεταξύ των κυριοτέρων αριθμητικών μοντέλων καιρού στο θέμα του υετού και ειδικότερα του χιονιού, απλά γιατί είναι πολλές μέρες μπροστά.

Εκείνο το οποίο κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να “προεξοφλήσουμε”, είναι η αισθητή – αλλά πρόσκαιρη- πτώση της θερμοκρασίας από Κυριακή έως και την Τρίτη. Από εκεί και μετά τείνει να επανέλθει σε κανονικές τιμές», ανέφερε λίγο αργότερα ο Θοδωρής Κολυδάς.

«Ο καιρός δεν είναι clickbait»

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, τόνισε σε δική του δημοσίευση ότι ο καιρό δεν είναι “clickbait”, κάνοντας λόγο για υπερβολικές προγνώσεις και για παραπληροφόρηση. «Η μετεωρολογία βασίζεται σε δεδομένα, όχι σε κραυγές», τόνισε χαρακτηριστικά.

«“O καιρός δεν είναι clickbait.”

Υπερβολικές «προγνώσεις», που ανακυκλώνονται τις τελευταίες ώρες άκριτα από σελίδες για τα κλικ, δεν είναι ενημέρωση. Είναι παραπληροφόρηση.

Η ευθύνη δεν είναι μόνο σε αυτούς που τα γράφουν, αλλά και σε όσους τα δημοσιεύουν γνωρίζοντας ότι υπερβάλλουν.

Η μετεωρολογία βασίζεται σε δεδομένα, όχι σε κραυγές.

Και ο πανικός δεν φέρνει ασφάλεια — φέρνει σύγχυση.

Ο καιρός αφορά ζωές, όχι επισκεψιμότητα».

Καλλιάνος: Το Σαββατοκύριακο ξεκάθαρη εικόνα

«Η Μετεωρολογία είναι επιστήμη. Όταν όμως εργαλειοποιείται για αυτοπροβολή μετατρέπεται σε καθρέφτη και χάνει τον κοινωνικό της ρόλο. Ο καιρός δεν αφορά την εικόνα μας, αφορά την ασφάλεια όλων», είναι το μήνυμα του Γιάννη Καλλιάνου για την μετεωρολογική «κόντρα» που έχει ξεσπάσει, τονίζοντας ωστόσο ότι όλα θα ξεκαθαρίσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο και υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι είναι δεδομένη η έλευση ψυχρών αερίων μαζών από την Κυριακή στη Βόρεια Ελλάδα

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Η Μετεωρολογία δεν είναι καθρέφτης για να θαυμάζουμε τον εαυτό μας, ούτε χώρος αυτοθαυμασμού και προβολής του ειδώλου μας. Είναι επιστήμη.

Η Μετεωλογία δεν είναι σκηνή για να διψάμε για χειροκρότημα. Είναι πεδίο γνώσης που οφείλουμε να υπηρετούμε με σοβαρότητα μεθοδολογία και ευθύνη. Είναι επιστήμη που υπάρχει για να υπηρετεί την κοινωνία και όχι το προσωπικό μας εγώ. Είναι επιστήμη που οφείλει να ενημερώνει με ακρίβεια, με υπευθυνότητα και με σεβασμό απέναντι στους πολίτες.

Για να περάσει κάποιος από το «εγώ» στο «εμείς», από τη λογική της αυτοπροβολής δηλαδή στη λογική της κοινωνικής ευθύνης, χρειάζεται κάτι περισσότερο από δημόσια παρουσία. Χρειάζεται ανθρώπινη πληρότητα, κοινωνική σύνδεση και ουσιαστική επαφή με την πραγματικότητα. Όταν αυτά απουσιάζουν, ο καθρέφτης συχνά μοιάζει πιο ασφαλής από τον πραγματικό κόσμο και τότε το επιστημονικό βήμα γίνεται εργαλείο κάλυψης προσωπικών ανασφαλειών και ανεκπλήρωτων βιωμάτων από το παρελθόν.

Η Μετεωρολογία είναι επιστήμη. Όταν όμως εργαλειοποιείται για αυτοπροβολή μετατρέπεται σε καθρέφτη και χάνει τον κοινωνικό της ρόλο. Ο καιρός δεν αφορά την εικόνα μας, αφορά την ασφάλεια όλων.

Σε ό,τι αφορά την επικείμενη ψυχρή εισβολή, τέσσερις ημέρες πριν από την εκδήλωσή της και με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των αριθμητικών προγνωστικών μοντέλων, δεν είναι επιστημονικά ορθό να δίνονται βεβαιότητες για το αν και πού θα εκδηλωθεί χιονόπτωση στην Αττική τη Δευτέρα.

Υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρη χιονόπτωση τις πρωινές ώρες της Δευτέρας σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα, όμως η παρουσία και η ένταση του υετού διαφέρει αισθητά από μοντέλο σε μοντέλο και αυτό καθιστά την πρόγνωση αβέβαιη.

Τα δεδομένα αυτά θα συγκλίνουν και θα αποσαφηνιστούν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό που θεωρείται σχεδόν σίγουρο είναι η έλευση ψυχρών αερίων μαζών από την Κυριακή στη Βόρεια Ελλάδα και από το βράδυ της ίδιας ημέρας σταδιακά και στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

– Το Σάββατο αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας σε υψόμετρα άνω των 1000 έως 1200 μέτρων, ενώ στην Ήπειρο από τις βραδινές ώρες άνω των 700 μέτρων. Ταυτόχρονα θα πνέουν πολύ ισχυροί δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι που ενδέχεται να καθηλώσουν τα πλαοία στα λιμάνια και να προκαλέσουν προβλήματα διότι ταυτόχρονα ο καιρός θα είναι άστατος για τις περισσότερες περιοχές.

– Την Κυριακή χιονοπτώσεις θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα στη Δυτική Μακεδονία και στην Κεντρική Μακεδονία σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα αλλά γενικά με ασθενή έως μέτρια ένταση. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα είναι τοπικά πιο αξιόλογα ακόμη και σε πεδινές περιοχές ενώ στο Βόρειο Αιγαίο οι χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε αρκετά χαμηλά υψόμετρα. Στη Θεσσαλία οι πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα εκδηλώνονται το απόγευμα ακόμα και από τα 500 μέτρα. Στη Στερεά Ελλάδα άνω των 800 με 900 μέτρων, στην Εύβοια από το βράδυ άνω των 700 μέτρων, στην Πελοπόννησο άνω των 1000 μέτρων και στην Κρήτη αργά το βράδυ άνω των 1100 μέτρων.

– Για τη Δευτέρα η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και η κατανομή του υετού δεν έχουν ακόμη σταθεροποιηθεί στα προγνωστικά σενάρια. Πιθανότερο είναι οι όποιες χιονοπτώσεις να απασχολήσουν κυρίως το Αιγαίο ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα στο κεντρικό και ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα του, καθώς και τη νότια και νοτιοανατολική Θεσσαλία ενδεχομένως και σε πεδινές περιοχές. Στη Στερεά Ελλάδα, τα νότια Ιόνια και την Πελοπόννησο σε ορεινές και ημιορεινές ζώνες και τοπικά χαμηλότερα. Στην Κρήτη οι χιονοπτώσεις αναμένονται από το βράδυ της Δευτέρας σε υψόμετρα άνω των 600 με 700 μέτρων.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο και το Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα ανατολικά.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά Ιονίου και του βορείου Αιγαίου τους 15 με 17 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα

Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-01-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα επικρατήσουν βορείων διευθύνσεων άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι αισθητή.

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-01-2026

Στα βορειοδυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως της Εύβοιας, των νησιών του βορείου Αιγαίου και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-01-2026

Στην Εύβοια, την Κρήτη και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.