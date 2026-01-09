Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, με βροχές και ενίσχυση των ανέμων σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ωστόσο ο καιρός θα βελτιωθεί γρήγορα. Στα δυτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν σταδιακά, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση στα κεντρικά και βόρεια. Στη συνέχεια θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας στα νότια έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, με μέγιστες τιμές έως 11 βαθμούς στα βόρεια, 14-15 στα Δωδεκάνησα και έως 16 στις υπόλοιπες περιοχές. Το πρωί αναμένεται παγετός στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Καιρός ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ, που θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία από -4 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις που θα πυκνώσουν σταδιακά με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Άνεμοι βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ, που θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς έως 7 μποφόρ στο Ιόνιο. Θερμοκρασία από 2 έως 16 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 4-5 στην Ήπειρο.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Άνεμοι βορειοδυτικοί 4-6 και στα ανατολικά-νότια έως 7 μποφόρ, που θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3-7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 4 έως 16 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών. Άνεμοι βορειοδυτικοί 6-7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ, που θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς. Θερμοκρασία από 10 έως 16 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 6-8 μποφόρ με εξασθένηση, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς. Θερμοκρασία από 12 έως 15 βαθμούς.

Αττική: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Άνεμοι βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ, που θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 8 έως 15 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Άνεμοι βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ, που θα εξασθενήσουν. Θερμοκρασία από 4 έως 10 βαθμούς.

Επόμενες ημέρες

Σάββατο 10 Ιανουαρίου: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και σε χαμηλότερα υψόμετρα στη βορειοδυτική χώρα. Άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 5-7 και στα πελάγη έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία σε άνοδο, με παγετό νωρίς το πρωί στα βόρεια.

Κυριακή 11 Ιανουαρίου: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και από το βράδυ σε χαμηλότερα υψόμετρα στη βορειοανατολική χώρα. Θερμοκρασία σε πτώση, αισθητή στα δυτικά και βόρεια, με παγετό στα κεντρικά και βόρεια.

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά της Εύβοιας, των νησιών του βορείου Αιγαίου και της Κρήτης. Άνεμοι βόρειοι 5-8 μποφόρ. Θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση και ισχυρός παγετός στα κεντρικά και βόρεια.

Τρίτη 13 Ιανουαρίου: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Εύβοια, την Κρήτη και το Αιγαίο, και λίγα χιόνια στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 4-8 μποφόρ με εξασθένηση. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα δυτικά και βόρεια, με παγετό στα ηπειρωτικά.

«Πολικές φωτοβολίδες»

Με έντονες καιρικές διακυμάνσεις θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα μας, όπου από τις πολλές και επικίνδυνες βροχές με τους θυελλώδεις νοτιάδες και τις υψηλές θερμοκρασίες, θα οδηγηθούμε στις πολικές θερμοκρασίες και τα χιόνια δίπλα στο κύμα της θάλασσας.

Χαρακτηριστικό το πρώτο μας διάγραμμα όπου παρουσιάζονται οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις στο κέντρο της Αθήνας σε μόλις λίγες ημέρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΥΣ

Εξαιτίας της βίαιης σύγκρουσης αερίων μαζών με διαφορετικά θερμοϋγρομετρικά χαρακτηριστικά, δημιουργείται μεγάλη διαφορά πίεσης με αποτέλεσμα να πνέουν άνεμοι πότε βόρειας και πότε νότιας συνιστώσας με εντάσεις στα επίπεδα θυέλλης κάτι που αποτυπώνεται και στον δεύτερο χάρτη μας.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΒΡΟΧΕΣ

Νέο κύμα επικίνδυνων βροχοπτώσεων και με έμφαση τη δυτική χώρα, θα μας επηρεάσει από το βράδυ της Παρασκευής και κυρίως το Σάββατο. Οι βροχές αυτές θα κάνουν ένα πέρασμα από τις περισσότερες περιοχές πριν το γυρίσει σε χιονιά (τρίτος χάρτης).

ΚΥΜΑ ΧΙΟΝΙΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΑ

Μέσα στην Κυριακή πολική αέρια μάζα θα κατηφορίσει προς τη χώρα μας δίνοντας χιόνια ακόμα και χαμηλά. Πιθανόν ο χιονιάς να φτάσει μέχρι και τα χαμηλά της Αττικής, ενώ τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους και πάνω από τη θάλασσα του Αιγαίου μας ντύνοντας νησιά μας στα λευκά, ενώ και η Εύβοια θα δει αρκετό χιόνι μέχρι και χαμηλά όπως και τα ορεινά – ημιορεινά της Κρήτης. Χαρακτηριστικός ο τέταρτος χάρτης μας.

ΠΟΛΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Το διήμερο Δευτέρα – Τρίτη θα είναι το πιο ψυχρό μέχρι τώρα για το νέο έτος με τον υδράργυρο να κατρακυλά πολλούς βαθμούς κάτω από το μηδέν και ο παγετός πιθανόν να είναι ολικός τοπικά προς τα βόρεια.

ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΑΝΗΦΟΡΑ ΤΡΑΒΑ

Πολικό ψύχος αλλά φωτοβολίδα όπως γράψαμε και στον πρώτο μας τίτλο μιας και καθώς θα πηγαίνουμε προς την Πέμπτη και στη συνέχεια η θερμοκρασιά θα παρουσιάσει εντυπωσιακή άνοδο.

Με άλλα λόγια Θερμοκρασιακό ασανσέρ!

Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή!