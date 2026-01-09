Χιονίζει από τα ξημερώματα σε όλες τις περιοχές στο Νομό Ιωαννίνων και στα ορεινά της Άρτας. Πριν από λίγο ξεκίνησε έντονη χιονόπτωση και μέσα στη πόλη των Ιωαννίνων. Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου με 28 μηχανήματα επιχειρεί να κρατήσει όλους τους δρόμους καθαρούς και ασφαλείς.

Παράλληλα και οι δήμοι επιχειρούν ώστε η πρόσβαση στα χωριά να γίνεται χωρίς προβλήματα.

Από την Αστυνομία και την Πολιτική Προστασία συνιστάται στους οδηγούς να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες, ενώ στα διόδια του Μαλακασίου μετά το Μέτσοβο η Τροχαία Ιωαννίνων δίνει οδηγίες στα αυτοκίνητα που κινούνται στην Εγνατία Οδό.