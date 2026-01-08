Ο καιρός αλλάζει τις επόμενες ώρες, καθώς οι νοτιάδες υποχωρούν και τη θέση τους παίρνουν χαμηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, δύο «πολικές φωτοβολίδες» αναμένεται να πλήξουν τη χώρα σε διαδοχικά κύματα.

Όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος, οι «πολικές φωτοβολίδες» θα είναι σύντομες αλλά έντονες, φέρνοντας σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Οι μεταβολές θα είναι απότομες, με τον υδράργυρο να κινείται «σαν ασανσέρ», ανεβοκατεβαίνοντας μέσα σε λίγες ώρες.

Η αλλαγή του καιρού προκαλείται από τη σύγκρουση μιας πολικής αέριας μάζας με τις θερμές που επικρατούν ήδη στη χώρα. Η αλληλεπίδραση αυτή θα ενισχύσει τους βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ και θα διατηρηθούν έως το πρωί της Παρασκευής.

Η ψυχρή εισβολή θα φέρει και χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Απότομη πτώση θερμοκρασίας στην Αττική

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θερμοκρασιακές μεταβολές στην Αττική, όπου αναμένονται δύο έντονες πτώσεις του υδραργύρου. Η πρώτη θα σημειωθεί από το απόγευμα της Πέμπτης έως τα ξημερώματα της Παρασκευής, με τη θερμοκρασία να πέφτει από τους 21 βαθμούς της Τετάρτης στους 5 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας.

Το Σάββατο προβλέπεται πρόσκαιρη βελτίωση με άνοδο της θερμοκρασίας έως τους 20 βαθμούς. Ωστόσο, νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές και εκτεταμένες βροχοπτώσεις θα επηρεάσει τη χώρα από το βράδυ της Κυριακής.

Από το βράδυ της Κυριακής, μια ακόμη πολική αέρια μάζα θα προκαλέσει νέα πτώση της θερμοκρασίας, με την Αττική να βλέπει τον υδράργυρο κοντά στους 6 βαθμούς Κελσίου. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εκτιμά ότι τη Δευτέρα και την Τρίτη αυξάνονται οι πιθανότητες για χιονοπτώσεις στα βόρεια προάστια της πρωτεύουσας.

Το ψυχρό κύμα θα επηρεάσει και άλλες περιοχές της χώρας. Στη βορειοανατολική Ελλάδα, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, τις Σποράδες, την Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, τη βορειοανατολική Πελοπόννησο και τα ορεινά της Κρήτης, αναμένονται χιονοπτώσεις διάρκειας έως και 24 ωρών.

Όπως σημείωσε ο μετεωρολόγος, δεν αποκλείεται να δούμε χιόνια ακόμη και σε νησιωτικές περιοχές, ακόμη και κοντά στη θάλασσα. Από την Τρίτη, πάντως, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και να φτάνει τους 17-18 βαθμούς Κελσίου.