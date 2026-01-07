Την ώρα που τα προγνωστικά μοντέλα αποτυπώνουν την τάση του καιρού για βαρυχειμωνιά από την ερχόμενη εβδομάδα, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια μέχρι τις παραθαλάσσιες περιοχές, ειδικοί επιστήμονες εκτιμούν πως αν τεθεί σε λειτουργία ένας δομικά αινιγματικός μηχανισμός, που έχει ανιχνευτεί τα τελευταία χρόνια πάνω από την Ευρώπη, τότε η Ανατολική Μεσόγειος και κυρίως η Ελλάδα θα ζήσουν «Εποχή Παγετώνων».

Παραδοσιακά τις τελευταίες δεκαετίες οι περισσότερες χιονοπτώσεις εκδηλώνονται τον Ιανουάριο όμως οι εικόνες της κεντρικής και βορειοδυτικής Ευρώπης που βρίσκονται σε λευκό κλοιό σημαίνουν συναγερμό για τη χώρα μας.

Τίθεται σε λειτουργία

Και αυτό γιατί οι πρώτες μοντελοποιημένες ενδείξεις υποδεικνύουν πως τίθεται σε λειτουργία η αινιγματική Ταλάντωση του Βόρειου Ατλαντικού (North Atlantic Oscilation) η οποία διαμορφώνει πολλές φορές έναν εκ διαμέτρου αντίθετο καιρό στα δύο διαγώνια άκρα της γηραιάς ηπείρου.

Ο,τι καιρός επικρατεί στην βόρεια, βορειοδυτική Ευρώπη, το ακριβώς αντίθετο βιώνουν οι κάτοικοι της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Χιόνια και πολικό ψύχος από το Βερολίνο, το Παρίσι και μέχρι τη Σκωτία, νοτιάδες και θερμοκρασίες ακόμη και άνω των 20 βαθμών στην Ελλάδα.

Ετσι, και ενώ από την Πέμπτη μέχρι την Παρασκευή στη χώρα μας θα κυριαρχούν οι πολύ ισχυροί άνεμοι με τοπικές βροχές, καταιγίδες και αισθητό κρύο, από το Σάββατο και μετά τα πράγματα αγριεύουν περισσότερο.

200 τόνοι νερού ανά στρέμμα

Εμφανίζονται εκτεταμένες βροχές στα δυτικά με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμη και για 200 τόνους νερού ανά στρέμμα, δηλαδή πλημμυρική κατάσταση, ενώ στο βάθος και από την Κυριακή η Ταλάντωση μοιάζει να αρχίζει να κινείται.

Από την Κυριακή και τη Δευτέρα, μια πολική αέρια μάζα επιχειρεί να επηρεάσει τη χώρα, οδηγώντας σε περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Τη Δευτέρα και την Τρίτη αναμένεται τσουχτερό κρύο, με τα χιόνια να κατεβαίνουν σε χαμηλά υψόμετρα και αυξημένες πιθανότητες να στρώσουν ακόμη και κοντά στη θάλασσα, κυρίως στα νησιά του Αιγαίου.

«Το διάστημα που ανοίγεται μπροστά μας χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, παγετό και συνθήκες βαθύ χειμώνα».

Επιστήμονες ειδικοί στο Κλίμα λένε στα ΝΕΑ ότι η Ταλάντωση του Βόρειου Ατλαντικού φαίνεται να είναι μια ατµοσφαιρική διαταραχή που έχει τη µορφή ενός διπολικού συστήµατος του οποίου η µία πλευρά βρίσκεται πάνω από τα βρετανικά νησιά και η άλλη πάνω από τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο».

Τα δύο άκρα

Το σύστηµα αυτό έχει την ιδιότητα να προκαλεί διαφορετικές καιρικές συνθήκες στα δύο του άκρα. Οταν στον έναν πόλο υπάρχει έντονη κακοκαιρία, όπως συµβαίνει τώρα στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης µε χαµηλές θερµοκρασίες και χιόνια, στον άλλο πόλο, που βρίσκεται χιλιάδες χιλιόµετρα πιο µακριά, παρατηρούνται αντίθετες καιρικές συνθήκες. Επικρατούν δηλαδή θερµοί νοτιάδες και αύξηση της θερµοκρασίας».

Από τα µετεωρολογικά και κλιµατικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα, φαίνεται ότι αυτό το δίπολο εµφανίστηκε στην ατµόσφαιρα και άλλες φορές τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, υπήρχαν περιπτώσεις που ενώ στη Βόρεια Ευρώπη το σύστηµα αυτό διατηρούσε µέσα στο καταχείµωνο τον καιρό ήπιο, στην Ελλάδα προκαλούσε πολικές θερµοκρασίες.

Το ακριβώς αντίθετο απ’ ό,τι συµβαίνει σήµερα. Τέτοιες περιπτώσεις είχαµε το 2004 και το 2006 όπου η Ελλάδα βρισκόταν σε λευκό κλοιό λόγω του χιονιάενώ στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης επικρατούσε καλοκαιρία.

Στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό

Η Ταλάντωση, που συνιστά ένα σύστηµα ανώµαλης κυκλοφορίας στην ατµόσφαιρα δηµιουργείται στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό. Εκεί σχηµατίζεται ο ένας πόλος που είναι και ο µεγαλύτερος, σε ύψος από 5 µέχρι 9 χιλιόµετρα πάνω από το έδαφος. Στην περιοχή δηλαδή που βρίσκεται η ανώτερη τροπόσφαιρα.

Ο πόλος αυτός, που χαρακτηρίζεται από µία έντονη ανώµαλη κυκλωνική κυκλοφορία αντιστοιχίζεται στα νοτιοανατολικά της ηπείρου, κοντά δηλαδή στην Ελλάδα, µε έναν άλλο ασθενέστερο πόλο που χαρακτηρίζεται από αντικυκλωνική κυκλοφορία.