Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττει ήδη την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, νέα ψυχρή εισβολή βρίσκεται προ των πυλών.

Από την Κυριακή 11 Ιανουαρίου και για τουλάχιστον τρεις ημέρες, το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει ριζικά, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και επικράτηση ψύχους.

Η πολική αέρια μάζα που θα κινηθεί προς τη χώρα θα προκαλέσει τσουχτερό κρύο και χιόνια ακόμη και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, δεν αποκλείεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις ακόμη και κοντά στη θάλασσα.

Πολικό ψύχος και χιονοπτώσεις από Κυριακή

Την Κυριακή και τη Δευτέρα η πολική αέρια μάζα θα επηρεάσει τη χώρα, ρίχνοντας περαιτέρω τη θερμοκρασία. Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι τη Δευτέρα και την Τρίτη θα επικρατήσει έντονο ψύχος, με χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα και πιθανότητα να δούμε λευκό τοπίο ακόμη και παραθαλάσσια.

Από το νέο κύμα χιονιά φαίνεται πως θα ευνοηθούν κυρίως τα νησιά του Αιγαίου, όπου αναμένονται σημαντικά φαινόμενα.

Live η πορεία του καιρού:

Βροχές και μεγάλος όγκος νερού σήμερα

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, η χώρα σήμερα χωρίζεται σε δύο τμήματα. Στα ανατολικά και νότια δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές έως αργά το απόγευμα.

Αντίθετα, στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα εκδηλώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, συνοδευόμενες από έντονες ηλεκτρικές εκκενώσεις και ενδεχομένως χαλαζοπτώσεις.

Οι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο είναι η Ήπειρος, η δυτική Στερεά, η ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων.

Όπως υπογραμμίζει ο μετεωρολόγος, αναμένεται ακόμη ένα 24ωρο με έντονα καιρικά φαινόμενα, που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες.

Οι άνεμοι σήμερα θα πνέουν ισχυροί νοτιάδες σε στεριά και θάλασσα, κατά τόπους θυελλώδεις, κυρίως στα ανατολικά και στο Αιγαίο. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, με τις μέγιστες τιμές να φθάνουν τους 22 βαθμούς Κελσίου και στη βόρεια Κρήτη έως τους 24 βαθμούς.