Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, μεγάλο μέρος της χώρας, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους που σε ορισμένες περιοχές φτάνουν έως και τα 9 μποφόρ.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βορειοανατολικά

Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου –κυρίως σε Κέρκυρα και Λευκάδα–, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σημειώνονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά τις πρωινές ώρες.

Χιονοπτώσεις καταγράφονται στα ορεινά ηπειρωτικά και πρόσκαιρα σε χαμηλότερα υψόμετρα της βορειοδυτικής χώρας. Από το βράδυ, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια τμήματα.

Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, 5 με 7 και τοπικά έως 9 μποφόρ, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο επικρατούν νότιοι άνεμοι με παρόμοια ένταση. Η θερμοκρασία υποχωρεί αισθητά, ιδιαίτερα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, όπου αναμένονται τιμές από 9 έως 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νότια φτάνει τους 18 με 19 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση καιρού ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και πρόσκαιρα σε χαμηλότερα υψόμετρα της δυτικής Μακεδονίας. Βελτίωση του καιρού από το βράδυ. Θερμοκρασία από 4 έως 16 βαθμούς.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως τις πρωινές ώρες. Χιόνια στα ορεινά και πρόσκαιρα σε χαμηλότερα σημεία της Ηπείρου. Οι άνεμοι στο Ιόνιο φτάνουν έως 9 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 16 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές στη νότια Πελοπόννησο. Βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 17 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως το πρωί. Άνεμοι δυτικοί 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Βροχές και καταιγίδες τις πρωινές ώρες, με ανέμους έως 9 μποφόρ που στρέφονται γρήγορα σε δυτικούς. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Αττική: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 10 έως 17 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με βροχές και πιθανές καταιγίδες, εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ. Θερμοκρασία από 4 έως 13 βαθμούς.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου: Τοπικές βροχές στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο, με γρήγορη βελτίωση. Στα δυτικά νεφώσεις που θα αυξηθούν, ενώ στα υπόλοιπα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα πέσει περαιτέρω, με παγετό το πρωί στα βόρεια.

Σάββατο 10 Ιανουαρίου: Άστατος καιρός στα δυτικά με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Νεφώσεις και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια και αργότερα στο νότιο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Θερμοκρασία σε άνοδο, κυρίως στα ανατολικά.

Κυριακή 11 Ιανουαρίου: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα λίγες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Θερμοκρασία σε πτώση στα δυτικά και βόρεια.

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια, μεμονωμένες καταιγίδες στα νοτιοανατολικά και χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.