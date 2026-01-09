Oι πρωτότυπες ιδέες στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας πολλές φορές εκπλήσσουν ιδιαίτερα όταν αφορά ενεργειακά θέματα, καινοτόμα καύσιμα και λύσεις που θα δώσουν νέα κατεύθυνση και όρμα στο βιώσιμο μέλλον των αυτοκινήτων. Όπως για παράδειγμα το νέο Citroën Berlingo, που προσφάτως παρουσιάστηκε με κινητήρα ο οποίος μπορούσε να κινείται με ένα νέο καύσιμο, το HVO, που είναι από υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο! Το συγκεκριμένο μοντέλο της γαλλικής φίρμας επισκέφθηκε το εργοστάσιο παραγωγής της Stellantis, στο Vigo, στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής περιοδείας που διοργανώνεται από τη Stellantis και την SPH.

Η Stellantis δημιούργησε το νέο μοντέλο σε συνεργασία με την SPH3, που εντάσσεται στο πρόγραμμα HVO Aurora Trial. Η πρωτότυπη αυτή ιδέα που υλοποιήθηκε πειραματικά ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη με το συγκεκριμένο Citroën Berlingo και ένα Fiat Ducato, προκειμένου να αναδείξει τα οφέλη του HVO, ενός ανανεώσιμου καυσίμου που παράγεται από χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια και ζωικά λίπη. Στόχος του είναι να προσφέρει σε επιχειρήσεις και ιδιώτες μια άμεση και αποτελεσματική εναλλακτική λύση για τη σημαντική μείωση των συνολικών εκπομπών CO₂, χωρίς την ανάγκη αλλαγής οχημάτων, καθώς όλα τα πετρελαιοκίνητα οχήματα της Stellantis είναι πλήρως συμβατά με το συγκεκριμένο καύσιμο.