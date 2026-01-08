Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Γαλλία θα ψηφίσει κατά της υπογραφής της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με το μπλοκ της Mercosur την Παρασκευή.

Αγρότες έκλεισαν δρόμους στο Παρίσι διαμαρτυρόμενοι κατά της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur

Γάλλοι αγρότες απέκλεισαν νωρίτερα σήμερα δρόμους στο Παρίσι και σημεία αναφοράς όπως η Αψίδα του Θριάμβου με τα τρακτέρ τους σήμερα διαμαρτυρόμενοι για μια σαρωτική εμπορική συμφωνία την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να υπογράψει με χώρες της Νότιας Αμερικής. Αγρότες από τη δεξιά συνδικαλιστική οργάνωση Coordination Rurale κάλεσαν στις διαδηλώσεις στο Παρίσι εν μέσω φόβων ότι η σχεδιαζόμενη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τον συνασπισμό των χωρών Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη) θα πλημμυρίσει την ΕΕ με φθηνές εισαγωγές τροφίμων.

Διαμαρτύρονται επίσης για τα υψηλά κόστη και τους υπερβολικούς κατά τη γνώμη τους ρυθμιστικούς κανόνες και ζητούν να σταματήσει η κυβερνητική πολιτική θανάτωσης κοπαδιών αγελάδων ως απάντηση σε μία πολύ μεταδοτική νόσο των βοοειδών, την οποία θεωρούν υπερβολική.

“Είμαστε μεταξύ πικρίας και απελπισίας. Έχουμε ένα αίσθημα εγκατάλειψης, με τη Mercosur να είναι ένα παράδειγμα”, δήλωσε στο Ρόιτερς ο Στεφάν Πελετιέ, στέλεχος της Coordination Rurale, κάτω από τον Πύργο του Άιφελ.

Οι αγρότες πέρασαν μέσα από σημεία ελέγχου της αστυνομίας για να μπουν στο Παρίσι, οδηγώντας τα τρακτέρ τους στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων και αποκλείοντας τον δρόμο γύρω από την Αψίδα του Θριάμβου προτού ξημερώσει και στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κτήριο της Εθνοσυνέλευσης.

Η πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Γιαέλ Μπρον-Πιβέ αποδοκιμάστηκε όταν βγήκε έξω από τις πύλες της Εθνοσυνέλευσης για να μιλήσει με τους διαδηλωτές της Coordination Rurale.

Δεκάδες τρακτέρ μπλόκαραν αυτοκινητόδρομους που οδηγούν στην πρωτεύουσα πριν από την πρωινή ώρα αιχμής, περιλαμβανομένου του A13 που οδηγεί στο Παρίσι από τα δυτικά προάστια και τη Νορμανδία προκαλώντας μποτιλιαρίσματα 150 χιλιομέτρων, ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών.