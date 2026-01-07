Η πολυαναμενόμενη συνέχεια του σκοτεινού έπους του Ματ Ριβς, «The Batman Part II», εξελίσσεται σε ένα από τα πιο φιλόδοξα πρότζεκτ των DC Studios, προσελκύοντας κορυφαία ονόματα από το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel.

Σύμφωνα με το Deadline, ο Σεμπάστιαν Σταν βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να ενταχθεί στο καστ της ταινίας. Αν και οι λεπτομέρειες για τον ρόλο του παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, η είδηση έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση της συμμετοχής της Σκάρλετ Γιόχανσον στο πρωταγωνιστικό καστ.

Αν η συμφωνία οριστικοποιηθεί, ο Σταν θα πλαισιώσει τον Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος επιστρέφει ως Bruce Wayne/Batman. Η παραγωγή αναμένεται να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στην ψυχολογία του ήρωα και τη διαφθορά που κυριαρχεί στη Γκόθαμ Σίτι. Το σενάριο υπογράφουν ο Ματ Ριβς και ο Μάτσον Τόμλιν.

Τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την άνοιξη, ενώ η πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες έχει οριστεί για την 1η Οκτωβρίου 2027. Στην παραγωγή συμμετέχουν οι συν-επικεφαλής των DC Studios, Τζέιμς Γκαν και Πίτερ Σάφραν, μαζί με τον Ντίλαν Κλαρκ.

Η επιτυχία της πρώτης ταινίας

Η πρώτη ταινία «The Batman» αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο blockbuster της Warner Bros στη μετά-covid εποχή, με πρωταγωνιστές τον Πάτινσον, τη Ζόι Κράβιτζ, τον Τζέφρεϊ Ράιτ, τον Άντι Σέρκις, τον Κόλιν Φάρελ, τον Πολ Ντέινο, τον Πίτερ Σάρσγκαρντ, τον Τζον Τουρτούρο και την Τζέιμ Λόσον.

Το φιλμ σημείωσε εντυπωσιακές εισπράξεις, αγγίζοντας τα 369,3 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό box office και συνολικά 772 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Ο Σεμπάστιαν Σταν και ο κόσμος των υπερηρώων

Ο κόσμος των υπερηρωικών ταινιών είναι γνώριμος για τον Σταν, ο οποίος την τελευταία δεκαετία ενσάρκωσε τον Winter Soldier στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, με πιο πρόσφατη εμφάνιση στην ταινία «Thunderbolts*».

Παράλληλα, πρόσφατα ξεχώρισε για την ερμηνεία του ως Ντόναλντ Τραμπ στην ταινία «The Apprentice», η οποία απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και του χάρισε υποψηφιότητα για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.