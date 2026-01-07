H Hyundai θα λανσάρει το 2026 νέα ηλεκτρικά οχήματα, ξεκινώντας από το Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών (9-18 Ιανουαρίου) με την παγκόσμια πρεμιέρα του μεγαλύτερου ηλεκτρικού της μοντέλου μέχρι σήμερα.

Το νέο αυτό μοντέλο θα διαθέτει προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένου ενός εξελιγμένου συστήματος φόρτισης 800 Volt.

Στη συνέντευξη Τύπου ο κ. Raf Van Nuffel, Vice President of Product της Hyundai Motor Europe θα δώσει λεπτομερείς πληροφορίες για το μεγαλύτερο ηλεκτρικό όχημα της μάρκας και θα παρουσιάσει τα επόμενα βήματα στη γκάμα των ηλεκτρικών οχημάτων της Hyundai για το 2026.

«Το Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών παραμένει μια σημαντική διοργάνωση που μας δίνει τη δυνατότητα να αναδείξουμε πώς εξελίσσονται τα ηλεκτρικά μας προϊόντα και οι τεχνολογίες στους Ευρωπαίους πελάτες», δήλωσε ο κ. Raf Van Nuffel. «Καθώς η Ευρώπη επιταχύνει τη μετάβαση στις μηδενικές εκπομπές ρύπων, διοργανώσεις όπως αυτή μας επιτρέπουν να παρουσιάσουμε όχι μόνο νέα μοντέλα, αλλά και τις καινοτομίες που θα διαμορφώσουν την επόμενη γενιά των οχημάτων Hyundai. Ως ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές στην Ευρώπη, η Hyundai χαιρετίζει την ισχυρή εστίαση της έκθεσης στον εξηλεκτρισμό, που αντανακλά την τεχνολογική πρόοδο και τις προσδοκίες των πελατών για το μέλλον της βιώσιμης μετακίνησης στην Ευρώπη».

Τι θα παρουσιάσει η Hyundai στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών

Η Hyundai θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα ενός νέου ηλεκτρικού μοντέλου που ενισχύει την υπάρχουσα γκάμα της από το INSTER έως το IONIQ 9 καθώς την πρώτη εμφάνιση σε ευρωπαϊκό σαλόνι αυτοκινήτου θα κάνει το ανανεωμένο IONIQ 6, παρουσιάζοντας σημαντικές βελτιώσεις στον αεροδυναμικό του σχεδιασμό καθώς και τεχνολογικές αναβαθμίσεις στην καμπίνα και στις ψηφιακές του λειτουργίες.