Η διοίκηση της Νότιγχαμ Φόρεστ κατέθεσε αίτημα ανακατασκευής του City Ground, το οποίο είναι για περισσότερα από 120 χρόνια το σπίτι του συλλόγου.

Στόχος της Νότιγχαμ Φόρεστ είναι να αυξηθεί η χωρητικότητα του γηπέδου στις 50.000 και το κόστος των εργασιών αναμένεται να φτάσει τα 150.000.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Νότιγχαμ Φόρεστ

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ με χαρά επιβεβαιώνει την υποβολή αιτήσεων πολεοδομίας για την ανακατασκευή του ‘City Ground’. Το σπίτι μας για πάνω από 120 χρόνια θα δεχτεί μία σημαντική επένδυση από τον ιδιοκτήτη μας, Ευάγγελο Μαρινάκη, με στόχο την επίτευξη ενός βιώσιμου κι εμβληματικού σχεδιασμού που θα αυξήσει τη χωρητικότητα του σταδίου σε πάνω από 50.000 θέσεις.

Η ανακατασκευή θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της οικονομικής ανάπτυξης της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Ο σύλλογος είναι ευγνώμων για τη θετική συμμετοχή του κοινού και τη συντριπτική υποστήριξη που έδειξε στις προτάσεις μας πριν από την υποβολή του σχεδιασμού. Θα θέλαμε, επίσης, να ευχαριστήσουμε τους βασικούς μας συνεργάτες, «Gleeds», «KSS Design Group», «Buro Happold» και «Savills» για την υποστήριξή τους μέχρι σήμερα.

Προσβλέπουμε στη συνεργασία με τον Δήμαρχο των Ανατολικών Μίντλαντς, τον Δημοτικό Συμβούλιο του Ράσκλιφ, τον Δημοτικό Συμβούλιο του Νότιγχαμ και το Συμβούλιο της Κομητείας του Νότιγχαμσαϊρ, καθώς και τους οπαδούς μας και την ευρύτερη κοινότητα για την επίτευξη ενός επιτυχημένου αποτελέσματος στο εγγύς μέλλον».