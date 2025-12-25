Σε πένθος βυθίστηκε η Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών ο Τζον Ρόμπερτσον, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Τζον Ρόμπερτσον συνδέθηκε όσο κανείς με τον διπλό θρίαμβο της Νότιγχαμ Φόρεστ στο Champions League και τη «χρυσή» εποχή της ομάδας.

Με ανακοίνωσή της, η Νότιγχαμ Φόρεστ εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του θρυλικού ποδοσφαιριστή, υπογραμμίζοντας το ασύγκριτο ταλέντο, την ταπεινοφροσύνη και την αφοσίωσή του στην ομάδα.

«Είμαστε συντετριμμένοι που ανακοινώνουμε τον θάνατο του θρύλου και αγαπημένου φίλου μας, Τζον Ρόμπερτσον. Ένας πραγματικός σπουδαίος του συλλόγου μας και διπλός νικητής του Κυπέλλου Πρωταθλητριών. Το ταλέντο του, η σεμνότητά του και η αδιάκοπη προσφορά του στη Νότιγχαμ Φόρεστ δεν θα ξεχαστούν ποτέ», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η σκέψη όλων στη Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

Ο Ρόμπερτσον μέτρησε 350 εμφανίσεις με τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Ήταν ο πρωταγωνιστής της τρομερής ομάδας του Μπράιαν Κλαφ που κατέκτησε το Πρωτάθλημα Αγγλίας και τα δύο σερί Κύπελλα Πρωταθλητριών το 1979 και το 1980.

Ο Σκωτσέζος συμμετείχε στο νικητήριο γκολ της ομάδας στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών ενάντια στη Μάλμε το 1979, μοιράζοντας την ασίστ στον Φράνσις.