Ο Βαγγέλης Μαρινάκης τιμά την μνήμη του θρύλου της Νότιγχαμ Φόρεστ, Τζον Ρόμπερτσον, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών, ανήμερα των Χριστουγέννων και βύθισε στο πένθος τον σύλλογο. Ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ πρότεινε να δοθεί το όνομα του Τζον Ρόμπερτσον σε μια κερκίδα του γηπέδου City Ground. Πιο συγκεκριμένα εισηγείται στο ΔΣ του συλλόγου τη μετονομασία της κερκίδας Bridgford σε John Robertson Stand, προς τιμήν του παλαίμαχου μεγάλου ποδοσφαιριστή της Νότιγχαμ Φόρεστ.

«Αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα βαθιάς θλίψης για όλους όσους έχουν σχέση με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς συγκεντρωνόμαστε για να θρηνήσουμε τον θάνατο του Τζον Ρόμπερτσον, ενός πραγματικού θρύλου αυτού του μεγάλου συλλόγου με κάθε έννοια του όρου», δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, την Παρασκευή (26/12). Και πρόσθεσε: «Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους φίλους του και σε όλους όσους τον αγαπούσαν».

Ο Σκωτσέζος Τζον Ρόμπερτσον αγωνίστηκε στη Νότιγχαμ Φόρεστ από το 1970 έως το 1983 και στη συνέχεια έπαιξε για μια διετία στην Ντέρμπι Κάουντι, πριν επιστρέψει στους Reds τη σεζόν 1985/1986, για να κλείσει την καριέρα του με τα χρώματα της αγαπημένης του ομάδας. Ο Τζον Ρόμπερτσον αγωνίστηκε περίπου σε 400 παιχνίδια με τη φανέλα της Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ έπαιξε σημαντικό ρόλο στα δύο Κύπελλα Πρωταθλητριών που κατέκτησαν οι Reds.

Πιο συγκεκραμένα, είχε την ασίστ στο γκολ του Φράνσις στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών ενάντια στη Μάλμε το 1979 (1-0), ενώ σκόραρε το μοναδικό τέρμα στον αντίστοιχο τελικό που κέρδισε η βρετανική ομάδα το 1980 απέναντι στο Αμβούργο (1-0).

Αξίζει να αναφέρουμε πως η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει προχωρήσει σε μετονομασίες κερκίδων στο παρελθόν με τα ονόματα των Μπράιαν Κλαφ και Πίτερ Τέιλορ.