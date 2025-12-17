Η οικογένεια της Νότιγχαμ Φόρεστ στάθηκε στο πλευρό του Βαγγέλη Μαρινάκη μετά την απώλεια της μητέρας του, Ειρήνης, δείχνοντας τη συμπαράστασή της με κάθε δυνατό τρόπο. Η είδηση σκόρπισε θλίψη και στον σύλλογο των Reds, οι οποίοι προετοιμάζονται για την αναμέτρηση με την Φούλαμ την προσεχή Δευτέρα (22/12).

Η είδηση του θανάτου της μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη σκόρπισε θλίψη στον σύλλογο των Reds, οι οποίοι παράλληλα προετοιμάζονται για την επερχόμενη αναμέτρηση με τη Φούλαμ, προγραμματισμένη για τη Δευτέρα (22/12). Ο σύλλογος είχε εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια αμέσως μετά την ανακοίνωση του θανάτου της μέσω των επίσημων καναλιών και των social media.

Η ανάρτηση της Νότιγχαμ Φόρεστ:

«Οι παίκτες και το προσωπικό της πρώτης ομάδας τήρησαν ενός λεπτού σιγή πριν από την πρωινή προπόνηση, αποτίοντας φόρο τιμής στην απώλεια της μητέρας του Ευάγγελου Μαρινάκη, Ειρήνης. Οι σκέψεις μας και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια παραμένουν με τον κ. Μαρινάκη και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Our first-team players and staff held a minute’s silence ahead of this morning’s training session, paying their respects following the passing of Evangelos Marinakis’ mother, Irini. Our thoughts and heartfelt sympathies remain with Mr Marinakis and his loved ones at this… pic.twitter.com/6QrgOYoMc5 — Nottingham Forest (@NFFC) December 17, 2025