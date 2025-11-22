Μετά την ιστορική νίκη της Νότιγχαμ Φόρεστ με 3-0 επί της Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, ο αρχηγός της ομάδας, Ράιαν Γέιτς, και ο σκόρερ του τρίτου γκολ, Μόργκαν Γκιμπς Γουάιτ, μίλησαν για την τεράστια επιτυχία των «Κόκκινων», αποθεώνοντας την αφοσίωση της ομάδας και τη σπουδαία εμφάνιση που οδήγησε σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά διπλά της σεζόν.

Οι δηλώσεις του αρχηγού της Νότιγχαμ Φόρεστ

Για την ομάδα του:

«Τα παιδιά ήταν απίστευτα. Αξίζαμε πλήρως τη νίκη και τα αποδυτήρια είναι γεμάτα ζωντάνια. Το απολαμβάνουμε κάθε στιγμή.»

Για τη Λίβερπουλ:

«Παραμένουν μια ομάδα με τεράστια ποιότητα και το ξέραμε αυτό. Όταν παίζεις στο Άνφιλντ, πρέπει να αντέξεις την πίεση. Σκοράραμε, πλήξαμε την αυτοπεποίθησή τους και ποτέ δεν τους αφήσαμε να ανακάμψουν.»

Για τον Σον Ντάις:

«Έχει παίξει τεράστιο ρόλο, μαζί με το επιτελείο του. Ήρθαν, αγκάλιασαν τα πάντα γύρω από τον σύλλογο και έφεραν αυτή την ενότητα μεταξύ ομάδας και οπαδών, κάτι τεράστιο για τη Φόρεστ. Δεν θέλουμε να προτρέχουμε, αλλά ήταν μια εξαιρετική αρχή.»

Για τη συνέχεια:

«Έχουμε την ποιότητα, αλλά πρέπει να τη στηρίξουμε και να δουλεύουμε σκληρά ο ένας για τον άλλο σε κάθε παιχνίδι. Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο τις τελευταίες εβδομάδες, ας παραμείνουμε θετικοί.»

Για την ψυχολογία:

«Είναι μεγάλη ψυχολογική ώθηση να βγεις από τη ζώνη του υποβιβασμού, αλλά το πιο δύσκολο είναι να μείνεις έξω από αυτήν – και αυτό απαιτεί ο σύλλογος.»

Οι δηλώσεις του Μόργκαν Γκιμπς Γουάιτ:

«Δεν το περίμενα αλλά έγινε πραγματικότητα, βγαίνω στο γήπεδο προσπαθώντας να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ, τα παιδιά ήταν φανταστικά σήμερα, είμαι πολύ χαρούμενος που πήραμε τους τρεις βαθμούς και ελπίζω να έχουμε μείνει έξω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Αισθανθήκαμε άνετα ακόμα κι αν δεν είχαμε την μπάλα, ήμασταν αμυντικά ασφαλείς και αυτό οφείλεται στα παιδιά και στον προπονητή, είμαι χαρούμενος που σημείωσα ακόμα ένα γκολ αλλά σημαντικότερο είναι ότι κρατήσαμε το μηδέν πίσω και πήραμε τρεις βαθμούς στο Άνφιλντ – κάτι απίστευτο.

Παραμένουν μια σπουδαία ομάδα με καταπληκτικούς παίκτες, όταν βρίσκεσαι σε δύσκολη φάση ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να βγεις, ξέραμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία μας και έπρεπε να είμαστε σφιχτοί και να την εκμεταλλευτούμε όταν εμφανιζόταν. Όταν ήρθε ο Σον Ντάις, ξεκαθάρισε ότι η σεζόν ξεκινά τώρα, μας έχει βάλει να δουλεύουμε σκληρά αλλά το χρειαζόμασταν για να ανταγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο, τρέξαμε, τρέξαμε, τρέξαμε. Κάθε παιχνίδι στην Premier League είναι δύσκολο, πρέπει να το παίρνουμε ένα-ένα.»