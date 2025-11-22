Η Νότιγχαμ Φόρεστ συνέχισε να γράφει ιστορία στο Άνφιλντ με το εντυπωσιακό 0-3 επί της Λίβερπουλ. Ο προπονητής της ομάδας, Σον Ντάις, μετά το τέλος του αγώνα, εξήρε την απόδοση της ομάδας του και την αμυντική τους συνοχή, ενώ τόνισε πως η νίκη είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και σωστής στρατηγικής.

Οι δηλώσεις του προπονητή της Νότιγχαμ Φόρεστ

«Νομίζω ότι ξεκίνησαν πολύ δυνατά μετά το δύσκολο αποτέλεσμα απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Η αμυντική μας γραμμή ήταν εξαιρετική και είμαι πραγματικά ικανοποιημένος από την αρχή του αγώνα. Δεν είναι εύκολο να κυριαρχήσεις στην μπάλα σε ένα γήπεδο σαν το Άνφιλντ.

Ήμουν ιδιαίτερα χαρούμενος με το γρήγορο δεύτερο γκολ. Το ημίχρονο όταν είσαι μπροστά 1-0 στο Άνφιλντ είναι μια παράξενη κατάσταση. Ήθελα να κάνουν τα βασικά, αλλά ταυτόχρονα πήγαμε και σκοράραμε. Κάναμε πολύ καλή δουλειά στο να ελέγξουμε το παιχνίδι.

Θέλουμε να χτίσουμε αυτή τη νοοτροπία ανταγωνιστικότητας. Πάντα έχω μια ομάδα που παίζει ανταγωνιστικά και αυτό είναι σημαντικό για μένα. Τους υπενθυμίζω ότι αυτό είναι μόνο ένα βήμα ακόμα. Οι οπαδοί μπορούν να χαρούν αυτή τη στιγμή.

Στο ποδόσφαιρο η χρονική στιγμή μπορεί να είναι τα πάντα. Είτε πρόκειται για παίκτη, είτε για προπονητή είτε για κόουτς. Θέλω να προσέχω αυτόν τον σύλλογο και είναι σημαντικό να κάνουμε ό,τι μπορούμε για το καλό του.»