Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε μία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία, ήταν η θέση που εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης – σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές – στη συνάντηση των ηγετών στο Παρίσι.

Δεν απέκλεισε ωστόσο, τη συνδρομή της χώρας με άλλους τρόπους, εκτός του εδάφους της Ουκρανίας, όπως για παράδειγμα σε ζητήματα θαλάσσιας επιτήρησης.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Ελληνας πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που συνιστά την σημαντικότερη εγγύηση ασφαλείας.

Η Ελλάδα είχε ηδη ανακοινώσει στις αρχές Δεκεμβρίου συνεισφορά €20 εκατ ευρώ στο πλαίσιο της Νατοϊκής Πρωτοβουλίας Prioritized Ukraine’s List of Requirements.

Για το πλαίσιο στήριξης θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες εθνικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες, κατέστησε σαφές ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της αμερικανικής συμμετοχής στις εγγυήσεις ασφαλείας τόσο για την ίδια την Ουκρανία, όσο και για την Ευρώπη.

Επιπλέον, τόνισε τη στήριξη που προσφέρει η χώρα μας στην Ουκρανία και στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας με έμφαση στην παροχή φυσικού αερίου μέσω του FSRU της Αλεξανδρούπολης και του Κάθετου Διαδρόμου.

Επανέλαβε ότι δεν μπορεί να νομιμοποιείται η αλλαγή συνόρων με τη χρήση βίας και ότι η Ουκρανία είναι αυτή που θα αποφασίσει για το μέλλον της.

Τέλος, υπογράμμισε και την ανάγκη συντονισμού των ευρωπαϊκών θέσεων ώστε η Ε.Ε. να έχει μια σαφή στρατηγική στις ειρηνευτικές συνομιλίες με ΗΠΑ και Ρωσία.