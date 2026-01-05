Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε ένοχους δέκα κατηγορούμενους για κυβερνοπαρενόχληση σε βάρος της πρώτης κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, στη δίκη που αφορούσε τη διασπορά ψευδών φημών πως είναι διεμφυλική και ότι γεννήθηκε άνδρας.

Οι κατηγορούμενοι, οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες ηλικίας 41 έως 60 ετών, αντιμετώπισαν κατηγορίες για κακόβουλα σχόλια σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα της Μπριζίτ Μακρόν. Στα μηνύματά τους περιέγραφαν τη σχέση της με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ως «παιδοφιλία», επικαλούμενοι τη διαφορά ηλικίας του ζευγαριού.

Το δικαστήριο καταδίκασε τους δέκα κατηγορούμενους σε ποινές φυλάκισης έως έξι μηνών, οι περισσότερες εκ των οποίων με αναστολή. Οι αποφάσεις ελήφθησαν με βάση το εύρημα ότι οι κατηγορούμενοι ενήργησαν με πρόθεση να προσβάλουν και να βλάψουν την πρώτη κυρία της Γαλλίας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του δικαστηρίου, οκτώ από τους κατηγορούμενους καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από τέσσερις έως οκτώ μήνες με αναστολή, λόγω της «πρόθεσής τους να βλάψουν την ενάγουσα» μέσω «κακόβουλων, υποτιμητικών και υβριστικών χαρακτηρισμών».

Ένας ακόμη κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι μηνών χωρίς αναστολή, καθώς δεν παρέστη στη δίκη, γεγονός που επιβάρυνε τη θέση του ενώπιον του δικαστηρίου.