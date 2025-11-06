Η Μπριζίτ Μακρόν εξέφρασε φόβο ότι το παντελόνι της μπορεί να φουσκώσει ανάμεσα στα πόδια της σε δημόσια εμφάνιση, κάτι που, όπως είπε σε φίλη της, θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις παράλογες φήμες πως γεννήθηκε άνδρας.

Η δήλωση αυτή, που μεταδόθηκε από τον ραδιοφωνικό σταθμό RTL και δημοσιεύθηκε στη Bild, αποκαλύφθηκε από τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Éric Dupond-Moretti. Ο ίδιος τόνισε τις σοβαρές επιπτώσεις που είχε η παράξενη θεωρία συνωμοσίας στην ψυχική υγεία της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας.

Στις 27 και 28 Οκτωβρίου, δέκα άτομα δικάστηκαν στο Παρίσι για φερόμενη διαδικτυακή παρενόχληση της συζύγου του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Η υπόθεση σχετίζεται με ψευδείς ισχυρισμούς ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι τρανσέξουαλ.

Οι οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας 41 έως 60 ετών, κατηγορούνται ότι ανάρτησαν προσβλητικά σχόλια σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητά της. Ορισμένοι μάλιστα συνέδεσαν τη διαφορά ηλικίας των 25 ετών με τον σύζυγό της με την «παιδοφιλία». Η Πρώτη Κυρία υπέβαλε μήνυση τον Αύγουστο του 2024, οδηγώντας σε έρευνα για κυβερνοπαρενόχληση και σε συλλήψεις τον Δεκέμβριο του 2024 και τον Φεβρουάριο του 2025.

Στην κατάθεσή της στους αστυνομικούς, η Μπριζίτ Μακρόν ανέφερε: «Κάθε φορά που βρίσκομαι στο εξωτερικό, μου μιλούν για αυτή τη φήμη. Δεν υπάρχει σύζυγος αρχηγού κράτους που να μην τη γνωρίζει». Αν και δεν παρέστη στη δίκη, το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι η παρενόχληση προκάλεσε «σοβαρή επιδείνωση της σωματικής και ψυχικής της υγείας».

Η κόρη της, Tiphaine Auzière, κατέθεσε ότι τα εγγόνια της Μπριζίτ Μακρόν έχουν δεχθεί προσβλητικά σχόλια στο σχολείο λόγω των «φρικτών πραγμάτων που λέγονται για εκείνη». Όπως είπε, «Αυτό έχει συνέπειες στα παιδιά και τα εγγόνια της. Ακούνε στο σχολείο: ‘Η γιαγιά σου είναι άνδρας’. Δεν ξέρω πώς να το σταματήσω».

Οι εισαγγελείς ζήτησαν ποινές φυλάκισης με αναστολή από τρεις έως δώδεκα μήνες και χρηματικά πρόστιμα έως 8.000 ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι και οι δηλώσεις τους

Μεταξύ των κατηγορουμένων ήταν ο 41χρονος Aurelien Poirson-Atlan, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «Zoe Sagan», ο οποίος συνδέεται με κύκλους θεωριών συνωμοσίας. Δήλωσε ότι ο ίδιος είναι το θύμα παρενόχλησης.

Ο 55χρονος Jerome C. υποστήριξε στο δικαστήριο ότι ασκούσε το δικαίωμά του στην «ελευθερία του λόγου» και τη «σάτιρα» όταν δημοσίευε ή αναδημοσίευε σχετικά σχόλια.

Ο 56χρονος Bertrand S. ισχυρίστηκε ότι η δίκη στρέφεται κατά της «ελευθερίας σκέψης» του, κάνοντας λόγο για «βαθύ κράτος των ΜΜΕ».

Στο εδώλιο βρέθηκε και η Delphine J., 51 ετών, αυτοαποκαλούμενη πνευματιστική μέντιουμ με το ψευδώνυμο Amandine Roy, η οποία είχε ήδη αντιμετωπίσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση από τη Brigitte Macron το 2022.

Το 2021 είχε δημοσιεύσει στο YouTube τετράωρη συνέντευξη με τη Natacha Rey, η οποία ισχυρίστηκε ότι η Μπριζίτ Μακρόν, το γένος Trogneux, ήταν κάποτε άνδρας με το όνομα Jean-Michel Trogneux – το όνομα του αδελφού της. Όταν η Auzière ρωτήθηκε αν είδε τον θείο της στη δίκη, απάντησε: «Τον είδα πριν από λίγους μήνες και ήταν πολύ καλά».

Οι δύο γυναίκες είχαν υποχρεωθεί να καταβάλουν αποζημίωση στη Μπριζίτ Μακρόν και στον αδελφό της το 2024, ωστόσο η καταδίκη τους ανετράπη σε έφεση. Η Πρώτη Κυρία έχει πλέον προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας.

Πηγή: Daily Mail