Σε ποινές φυλάκισης από 3 έως 12 μήνες με αναστολή και πρόστιμα έως και 8.000 ευρώ καταδικάστηκαν από το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού οι οκτώ άνδρες και οι δύο γυναίκες, που κατηγορούνται για σεξιστικό διαδικτυακό εκφοβισμό κατά της συζύγου του προέδρου της γαλλικής Δημοκρατίας, Μπριζίτ Μακρόν, ισχυριζόμενοι ότι είναι… άνδρας.

Όπως κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου η κόρη της από τον πρώτο της γάμο, Τιφαίν Οζιέρ, η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας αντιμετωπίζει σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητά της, εξαιτίας ψευδών ισχυρισμών που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι φήμες ότι Μπριζίτ Μακρόν είχε γεννηθεί άνδρας, προκάλεσαν έντονη ψυχολογική πίεση και την ανάγκασαν να αλλάξει τη συμπεριφορά της στην καθημερινή ζωή. «Πλέον προσέχει τι φορά, πώς στέκεται και πώς κινείται, γνωρίζοντας ότι κάθε εικόνα της μπορεί να παραποιηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα εγγόνια της ακούνε σχόλια όπως “η γιαγιά σου είναι παππούς σου”»

Η Οζιέρ, η οποία είναι και δικηγόρος, υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις αυτές έχουν επηρεάσει βαθιά ολόκληρη την οικογένεια. «Ακόμη και τα εγγόνια της ακούνε σχόλια, όπως “η γιαγιά σου είναι παππούς σου”» είπε, προσθέτοντας πως η μητέρα της ζει «σε συνεχή φόβο και εγρήγορση». Πρόσθεσε, ότι τα εγγόνια της Μπριζίτ Μακρόν ρωτάνε ποιο είναι το φύλο της γιαγιάς τους. Οι ψευδείς ισχυρισμοί, σύμφωνα με τους οποίους η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας είναι στην πραγματικότητα άνδρας, με το όνομα Ζαν-Μισέλ Τρονιέ, έχουν οδηγήσει σε σειρά δικαστικών ενεργειών.

Αγωγή κατά αμερικανίδας υποστηρίκτριας του Ντόναλντ Τραμπ podcaster

Η δίκη των οκτώ ανδρών και των δύο γυναικών στο δικαστήριο του Παρισιού ήλθε σε συνέχεια της αγωγής για δυσφήμιση, που υπέβαλε το γαλλικό προεδρικό ζεύγος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στα τέλη Ιουλίου, αναφορικά με την «ψευδή είδηση» ​​που έγινε viral στις ΗΠΑ και στη συνέχεια στη Γαλλία και στον υπόλοιπο κόσμο, σχετικά με την «τρανσεξουαλικότητα» της συζύγου του Εμμανουέλ Μακρόν. Η αγωγή του γαλλικού προεδρικού ζεύγους στις ΗΠΑ που θα εκδικαστεί αργότερα, στρέφεται εναντίον μιας ακροδεξιάς podcaster, υποστηρίκτριας του Ντόναλντ Τραμπ και δημιουργού σειράς βίντεο με τίτλο «Becoming Brigitte».

Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι

Οι καταδικασθέντες, μεταξύ των οποίων είναι ένας διαφημιστής, ένας αιρετός αξιωματούχος, ένας γκαλερίστας, ένας δάσκαλος, μια μέντιουμ, ένας επιστήμονας υπολογιστών κ.α, είναι ηλικίας από 41 έως 60 ετών. Οι αυστηρότερες ποινές επιβλήθηκαν κατά του διαφημιστή, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ψευδώνυμο «Zoé Sagan», ο οποίος μεταξύ άλλων σε αναρτήσεις του χαρακτήριζε τη διαφορά ηλικίας της Μπριζίτ Μακρόν με τον σύζυγό της ως «παιδεραστία». Στην απολογία του έκανε λόγο για «σατιρικά» δημοσιεύματα, θεωρώντας ότι καλύπτεται από την ελευθερία της έκφρασης.