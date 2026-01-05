Έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) για τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με το δελτίο πρόγνωσης που εκδόθηκε από το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο.

Στο Ιόνιο και πρόσκαιρα στο Αιγαίο αναμένονται ενισχυμένοι έως θυελλώδεις άνεμοι νοτίων διευθύνσεων, που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Από το απόγευμα προβλέπονται τοπικά έντονες βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη δυτική Στερεά.

Γενική εικόνα της ημέρας

Αυξημένες νεφώσεις θα επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και σταδιακά στα υπόλοιπα δυτικά τμήματα.

Από το απόγευμα αναμένονται ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της δυτικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα τοπικά 7, και στο Ιόνιο καθώς και πρόσκαιρα στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, φτάνοντας τους 16-17 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια και έως 19 βαθμούς Κελσίου στις υπόλοιπες περιοχές.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών από το μεσημέρι. Νότιοι άνεμοι 4-6 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7. Θερμοκρασία από 11 έως 18 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Νότιοι άνεμοι 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 8 έως 16 βαθμούς.

Μακεδονία και Θράκη: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το απόγευμα αναμένονται ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι 4-6 μποφόρ, τοπικά έως 8 στα θαλάσσια τμήματα. Θερμοκρασία από 9 έως 17 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Άνεμοι νότιοι 5-7 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 8 με εξασθένηση το βράδυ. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με πρόσκαιρες βροχές από το απόγευμα. Νότιοι άνεμοι 4-6 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια έως 7. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στη νότια Κρήτη. Νότιοι άνεμοι 4-6 μποφόρ, τοπικά 7 και στη δυτική Κρήτη πρόσκαιρα έως 8. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Νότιοι άνεμοι 5-7 μποφόρ, τοπικά έως 8. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Τρίτη 6 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια): Αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, με βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4-6 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας έως 21 βαθμούς στα νησιά του νοτίου Αιγαίου.

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα φτάνουν έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ από το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτικοί 5-8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά και βόρεια.

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά, νότια και ανατολικά νησιωτικά τμήματα, με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 5-8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση και μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.