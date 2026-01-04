Ενισχυμένοι, τοπικά θυελλώδεις νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι πνέουν σήμερα στο βόρειο Αιγαίο και το Ιόνιο, με εντάσεις που φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στα πελάγη έως 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο και το Ιόνιο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια, φτάνοντας έως τους 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί από 18 έως 19 βαθμούς και τοπικά σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα έως τους 20 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση καιρού ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στη Θράκη. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, τοπικά στα παράκτια έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 6 έως 17 βαθμούς.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στο βόρειο Ιόνιο. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στο Ιόνιο έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 19 βαθμούς, ενώ στην Ήπειρο από 5 έως 11.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι νοτιοδυτικοί 4 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς, στα βόρεια χαμηλότερη κατά 2-3 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις Κυκλάδες και στη δυτική και νότια Κρήτη. Άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 20 βαθμούς, με ελάχιστη στην Κρήτη χαμηλότερη κατά 2-3 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βορειότερα νησιά. Άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ στα βόρεια, νοτιοανατολικοί 4 με 6 στα νότια. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.

Αττική: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών βροχών στα δυτικά και βόρεια τις μεσημβρινές ώρες. Άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 19 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 8 έως 17 βαθμούς.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου: Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Άνεμοι νότιοι 4 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, έως 20 βαθμούς στα νησιά του νότου.

Τρίτη 6 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια): Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, πιθανώς ισχυρές. Παροδικές βροχές και στα βόρεια και ανατολικά νησιά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Άνεμοι νότιοι έως 8 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου: Νεφώσεις με βροχές κυρίως στα δυτικά, βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο. Πιθανές καταιγίδες και χιόνια στα βορειοδυτικά ορεινά. Μεταφορά σκόνης και άνεμοι έως 9 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς μεταβολή.

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου: Νεφώσεις με βροχές στις περισσότερες περιοχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Άνεμοι δυτικοί έως 7 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 9 στο Αιγαίο. Πτώση θερμοκρασίας στα δυτικά και βόρεια.