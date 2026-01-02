Καιρός με έντονες εναλλαγές προβλέπεται για τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Μετά την πρόσφατη ψυχρή εισβολή, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, ωστόσο τρία νέα ψυχρά μέτωπα αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα μέσα στον μήνα.

Τις επόμενες ημέρες, οι θερμοκρασίες θα κινηθούν ανοδικά, φτάνοντας σε ορισμένες περιοχές έως και τους 17 βαθμούς Κελσίου. Η μεταβολή αυτή αποδίδεται στην επικράτηση θερμών και υγρών αέριων μαζών. Στη βόρεια Ελλάδα, όμως, η άνοδος θα είναι πιο περιορισμένη, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 12 βαθμούς.

Την ίδια στιγμή, οι βροχές επιστρέφουν και αναμένεται να συνεχιστούν έως τα Θεοφάνια, ενώ άστατος καιρός προβλέπεται ακόμη και ανήμερα του Αγίου Ιωάννη. Στην Αττική, προς τις βραδινές ώρες, δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις.

Τρία ψυχρά κύματα έως το τέλος Ιανουαρίου

Σύμφωνα με τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά στοιχεία, έως το τέλος του μήνα αναμένονται τρία ισχυρά ψυχρά επεισόδια από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Το πρώτο εκτιμάται ότι θα φτάσει μετά τις 9–10 Ιανουαρίου, το δεύτερο γύρω στις 18 και το τρίτο προς το τέλος του μήνα.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αξιόλογων χιονοπτώσεων ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Ο Ιανουάριος, όπως σημειώνει, θα χαρακτηρίζεται από έντονη καιρική δραστηριότητα, τόσο σε βροχές όσο και σε χιόνια.

Θερμό Σαββατοκύριακο με βροχές

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, θερμότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν τη χώρα για περίπου πέντε έως επτά ημέρες, ανεβάζοντας περαιτέρω τη θερμοκρασία. Σε περιοχές όπως η ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, η Αττικοβοιωτία, η ανατολική Πελοπόννησος και η Κρήτη, ο υδράργυρος θα πλησιάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο προβλέπονται βροχές στη δυτική Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου τοπικά τα φαινόμενα θα είναι έντονα και ενδέχεται να προκαλέσουν μικροπλημμυρικά προβλήματα. Τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα. Παρόμοιο σκηνικό αναμένεται και την Κυριακή, με πιθανό πέρασμα ασθενών βροχών και από την Αττική.

Ο καιρός των Θεοφανίων και η προοπτική ψύχους

Από τη Δευτέρα, το καιρικό μοτίβο δεν αλλάζει σημαντικά, με τις περισσότερες βροχές να εντοπίζονται στα δυτικά και βορειοδυτικά, στη βόρεια Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Από Δευτέρα έως Τετάρτη, η κακοκαιρία θα ενταθεί και θα επηρεάσει μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Έτσι, τα Θεοφάνια θα εορταστούν με έντονη αστάθεια, αλλά με σχετικά ήπιες θερμοκρασίες, ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά.

Η πρόγνωση του Κολυδά για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου

Ο Θοδωρής Κολυδάς παρουσίασε τα προγνωστικά στοιχεία για τον καιρό έως και τα μέσα Ιανουαρίου 2026, δίνοντας μια συνολική εικόνα για τις καιρικές συνθήκες που αναμένονται στη χώρα.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και την καθημερινή πρόγνωση του καιρού που μεταδίδει το Star, οι επόμενες εβδομάδες θα κυλήσουν χωρίς σημαντικές εκπλήξεις στο θερμόμετρο.

Σε ανάρτησή του, ο γνωστός μετεωρολόγος σημειώνει: «Με ήπιες θερμοκρασίες και διαδοχικές, αλλά όχι έντονες, εναλλαγές στον υετό φαίνεται να κυλά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου για τη χώρα μας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία μέσης διάρκειας του Ευρωπαϊκού Κέντρου (ECMWF)».

Ο κ. Κολυδάς επισημαίνει ακόμη ότι η εικόνα που προκύπτει δεν παραπέμπει σε «βαρύ χειμώνα», αλλά σε μια τυπική χειμερινή κυκλοφορία χαμηλής έντασης, με διαταραχές που περνούν χωρίς να αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα.